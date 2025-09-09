ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρωτοφανής ανακάλυψη στην Αλβανία: Βρέθηκε τάφος του 3ου αιώνα μ.Χ. με επιγραφές στα ελληνικά

Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακός τάφος της ρωμαϊκής περιόδου στην Αλβανία με ελληνικές επιγραφές, χρυσά υφάσματα και αφιέρωση στον Δία.

Ένας μεγάλος ρωμαϊκός ταφικός θάλαμος, που χρονολογείται από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ., ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αλβανία. Η ανακάλυψη είναι η πρώτη του είδους της που εντοπίζεται στη βαλκανική χώρα, η οποία υπήρξε κάποτε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Αλβανία ειδοποίησαν το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας όταν εντόπισαν περίεργους λίθους σε ένα οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου, και οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια υπόγεια κατασκευή. Οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες του ταφικού θαλάμου έφεραν επιγραφές στα ελληνικά.

Ο επικεφαλής του έργου, Έρικσον Νικόλλι, δήλωσε: «Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που είναι θαμμένο εδώ ονομαζόταν Γελλιανός – ένα όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής εποχής». «Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανόν πρόκειται για συγγενή». Ο τάφος έχει διαστάσεις 9 μέτρα μήκος και 6 μέτρα πλάτος και θεωρείται τόπος ταφής πλούσιου ή αριστοκράτη, καθώς είναι πολύ πιο περίτεχνος από άλλους τάφους της περιοχής.

Οι αρχές της Αλβανίας ήδη σχεδιάζουν την ανάδειξη του χώρου ως τουριστικό αξιοθέατο.

Η ομάδα του Νικόλλι χρησιμοποίησε πινέλα για να αποκαλύψει τις λεπτομερώς σκαλισμένες άκρες της λευκής οροφής και των τοίχων του θαλάμου.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν κι ένα ύφασμα κεντημένο με χρυσή κλωστή, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μέλος της ανώτερης κοινωνικής τάξης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν γυάλινα σκεύη και μαχαίρια

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Γεύσεις και ακούσματα από άλλες πατρίδες στον...

0
Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση που θα είναι...

«Το Σταυροδρόμι»: Η μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου...

0
Το έργο θα ανέβει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις...

Γεύσεις και ακούσματα από άλλες πατρίδες στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου
