Γεύσεις και ακούσματα από άλλες πατρίδες στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση που θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Το Ρέθυμνο τιμά τον πολιτισμό της συνύπαρξης με αλληλεγγύη και σεβασμό στο συνάνθρωπο, με ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μωσαϊκό που θα εξελιχθεί στην καρδιά της πόλης.

Η δημοτική Αρχή προσκαλεί τους κατοίκους κι επισκέπτες του Ρεθύμνου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στον φιλόξενο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου, όπου οι «Γεύσεις και τα ακούσματα από άλλες πατρίδες», θα δώσουν περιεχόμενο σε μία εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους, υποσχόμενη μια αξέχαστη εμπειρία χαράς και γόνιμης πολιτιστικής ανταλλαγής.

Παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικές πατρίδες, μουσικά ακούσματα που γεφυρώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων και εδέσματα που συνθέτουν το διατροφικό πολιτισμό διαφορετικών λαών, θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βιώσουν τη συνεκτική δύναμη της διαφορετικότητας.

Τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το τμήμα Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Ρεθύμνης καθώς και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ ‘Αννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, καλούν τους πολίτες και φίλους επισκέπτες του Ρεθύμνου στη «μέθεξη» όπως τη χαρακτηριζουν, αυτής της γιορτής γνωριμίας με τον πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης.

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας μεγάλης, αισιόδοξης και πολύμορφης παρέας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο...

0
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια...

0
Στη φυλακή τα δύο αδέρφια μετά τις απολογίες τους. Προφυλακιστέα...

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο...

0
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια...

0
Στη φυλακή τα δύο αδέρφια μετά τις απολογίες τους. Προφυλακιστέα...
ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου
Κλιματική αλλαγή: Απειλεί την τροφική αλυσίδα στους ωκεανούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σοβαρές συνέπειες της ανόδου της θερμοκρασίας στους ωκεανούς, αφού...

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

ΠΚ team ΠΚ team -
Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην...

ΠΑΓΝΗ: 8 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα στις δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ανακοίνωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Οκτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς μέσα...

Σχολική άδεια και για τον αγιασμό – Τα δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ισχύει για την άδεια για Μονογονεϊκές Οικογένειες. Όλοι οι...

