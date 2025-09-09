Γεύσεις και ακούσματα από άλλες πατρίδες στον δημοτικό κήπο Ρεθύμνου

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση που θα είναι δωρεάν για το κοινό.
Το Ρέθυμνο τιμά τον πολιτισμό της συνύπαρξης με αλληλεγγύη και σεβασμό στο συνάνθρωπο, με ένα πολύχρωμο πολιτισμικό μωσαϊκό που θα εξελιχθεί στην καρδιά της πόλης.
Η δημοτική Αρχή προσκαλεί τους κατοίκους κι επισκέπτες του Ρεθύμνου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στον φιλόξενο δημοτικό κήπο Ρεθύμνου, όπου οι «Γεύσεις και τα ακούσματα από άλλες πατρίδες», θα δώσουν περιεχόμενο σε μία εκδήλωση που απευθύνεται σε όλους, υποσχόμενη μια αξέχαστη εμπειρία χαράς και γόνιμης πολιτιστικής ανταλλαγής.
Παραδοσιακοί χοροί από διαφορετικές πατρίδες, μουσικά ακούσματα που γεφυρώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων και εδέσματα που συνθέτουν το διατροφικό πολιτισμό διαφορετικών λαών, θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βιώσουν τη συνεκτική δύναμη της διαφορετικότητας.
Τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το τμήμα Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Ρεθύμνης καθώς και η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δρ ‘Αννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, καλούν τους πολίτες και φίλους επισκέπτες του Ρεθύμνου στη «μέθεξη» όπως τη χαρακτηριζουν, αυτής της γιορτής γνωριμίας με τον πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης.
Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη μιας μεγάλης, αισιόδοξης και πολύμορφης παρέας.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ