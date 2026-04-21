Πρωτοφανής απάτη στην Κρήτη: Αγόρασε προϊόν με 12€ και της έστειλαν εξώδικο για… 87€!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την προσοχή των πολιτών στις αγορές μέσω διαδικτύου εφιστά η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με αφορμή καταγγελία που αναδεικνύει πιθανούς κινδύνους από συναλλαγές με άγνωστες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, καταναλώτρια προχώρησε σε αγορά προϊόντος αξίας 12,59 ευρώ από διαδικτυακή σελίδα. Ωστόσο, όταν παρέλαβε το προϊόν διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που δημιουργούσε η διαφήμιση και άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 14 ημερών, επιστρέφοντάς το.

Όπως αναφέρεται, αντί για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση, η καταναλώτρια έλαβε εξώδικο από δικηγόρο που ενεργούσε για λογαριασμό της εταιρείας. Στο έγγραφο αυτό της ζητούνταν η καταβολή ποσού 87 ευρώ, με προειδοποίηση για λήψη νομικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης χαρακτηρίζει την ενέργεια απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές περιστατικό, ενώ ήδη συλλέγει στοιχεία προκειμένου να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους καταναλωτές για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων:

  • Να αποφεύγουν αγορές από άγνωστες ή μη αξιόπιστες ιστοσελίδες.

  • Να γνωρίζουν το δικαίωμα υπαναχώρησης σε αγορές από απόσταση, εντός 14 ημερών.

  • Να αντιμετωπίζουν το εξώδικο ως επίσημο νομικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να απαντάται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνήθως 10 ημερών, καθώς η μη απάντηση μπορεί να εκληφθεί ως αποδοχή του περιεχομένου του.

Η Ένωση καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις online αγορές, επισημαίνοντας ότι η προστασία των καταναλωτών απαιτεί ενημέρωση και εγρήγορση. Για πληροφορίες και συμβουλευτική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ένωση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι...

0
Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του...

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρός ο πρώην σύντροφος...

0
Σε υπόθεση με ολοένα πιο βαριά και σκοτεινά χαρακτηριστικά...

Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι...

0
Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του...

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρός ο πρώην σύντροφος...

0
Σε υπόθεση με ολοένα πιο βαριά και σκοτεινά χαρακτηριστικά...
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας που αγνοείται – Ανατριχιαστική ανατροπή
Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι (vid)
Related

Ηλικιωμένοι σε ΚΑΠΗ της Κρήτης παράγουν μετάξι (vid)

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρωτοποριακή βιωματική εμπειρία για την κοινότητα στο ΚΑΠΗ του...

Η Ελλάδα έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της...

Ιταλία: Σκάνδαλο με κύκλωμα πολυτελών συνοδών και ποδοσφαιριστές

ΠΚ team ΠΚ team -
Η υπόθεση αφορά διοργάνωση «πάρτι» σε γνωστά μαγαζιά στο...

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

ΠΚ team ΠΚ team -
9 συνήθειες για σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο. Η μακροχρόνια...

