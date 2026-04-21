Πρωτοφανής απάτη στην Κρήτη: Αγόρασε προϊόν με 12€ και της έστειλαν εξώδικο για… 87€!

Την προσοχή των πολιτών στις αγορές μέσω διαδικτύου εφιστά η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με αφορμή καταγγελία που αναδεικνύει πιθανούς κινδύνους από συναλλαγές με άγνωστες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Σύμφωνα με την καταγγελία, καταναλώτρια προχώρησε σε αγορά προϊόντος αξίας 12,59 ευρώ από διαδικτυακή σελίδα. Ωστόσο, όταν παρέλαβε το προϊόν διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που δημιουργούσε η διαφήμιση και άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 14 ημερών, επιστρέφοντάς το.
Όπως αναφέρεται, αντί για επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση, η καταναλώτρια έλαβε εξώδικο από δικηγόρο που ενεργούσε για λογαριασμό της εταιρείας. Στο έγγραφο αυτό της ζητούνταν η καταβολή ποσού 87 ευρώ, με προειδοποίηση για λήψη νομικών μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης χαρακτηρίζει την ενέργεια απαράδεκτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές περιστατικό, ενώ ήδη συλλέγει στοιχεία προκειμένου να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.
Παράλληλα, απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους καταναλωτές για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων:
Να αποφεύγουν αγορές από άγνωστες ή μη αξιόπιστες ιστοσελίδες.
Να γνωρίζουν το δικαίωμα υπαναχώρησης σε αγορές από απόσταση, εντός 14 ημερών.
Να αντιμετωπίζουν το εξώδικο ως επίσημο νομικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να απαντάται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνήθως 10 ημερών, καθώς η μη απάντηση μπορεί να εκληφθεί ως αποδοχή του περιεχομένου του.