Πρωτοπορεί Δήμος της Κρήτης: Μετατρέπει δημοτικά κτίρια σε παραδοσιακά καφενεία για να «ζωντανέψουν» τα μικρά χωριά!

Σε μία πρωτοποριακή πρωτοβουλία προχωρά ο Δήμος Αγίου Βασιλείου που ανακαινίζει σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων κοινοτικά καταστήματα τα οποία τα διαθέτει με ελάχιστο αντίτιμο να λειτουργήσουν ως παραδοσιακά καφενεία ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή χωριών με ελάχιστους κατοίκους. Πρόκειται για μια δράση που ήδη έχει εφαρμοστεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στους οικισμούς Κισσός, Ακτούντα, Δρίμισκος και Σακτούρια, όπου τα δημοτικά κτίρια αξιοποιούνται ως παραδοσιακά καφενεία, προσφέροντας ξανά στους κατοίκους έναν χώρο συνάντησης και κοινωνικής συναναστροφής. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγίου Βασιλείου διευρύνει την προσπάθεια του και σε άλλους οικισμούς αναγνωρίζοντας ότι το παραδοσιακό καφενείο αποτελεί διαχρονικά τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής, έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και διατηρεί ζωντανή την καθημερινότητα των τοπικών κοινοτήτων. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, μέσα από τη συγκεκριμένη πολιτική, ο Δήμος δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους να δημιουργήσουν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα και να εγκατασταθούν στους μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ζωής στην

ύπαιθρο. Παράλληλα ο Δήμαρχος σημειώνει ότι το παραδοσιακό καφενείο δεν είναι απλώς ένας επαγγελματικός χώρος. Είναι σημείο αναφοράς για κάθε χωριό, ο χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συζητούν και διατηρούν ζωντανή την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινότητας. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία – τονίζει ο Δήμαρχος-, αξιοποιούνται πρώην κοινοτικά καταστήματα και δημοτικά κτίρια, τα οποία ανακαινίζονται και διατίθενται με ελάχιστο αντίτιμο σε ανθρώπους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στους μικρούς οικισμούς του Δήμου μας, ιδιαίτερα σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 200 κατοίκων. Ο στόχος καταλήγει ο κ. Ταταράκης είναι διπλός. «Αφενός να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και αφετέρου να κρατηθεί ζωντανή η κρητική ύπαιθρος. Το καφενείο ήταν πάντα η καρδιά της κοινωνικής ζωής στο ελληνικό χωριό και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καρδιά θα συνεχίσει να χτυπά σε κάθε μικρό οικισμό του Δήμου Αγίου Βασιλείου».