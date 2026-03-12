Κορυφώνεται η αγωνία για τις δύο αδερφές που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

Η περιπέτεια των δύο κοριτσιών έχει συγκινήσει συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς που προσεύχονται για την υγεία τους.
Κορυφώνεται η αγωνία για το δράμα που ζει τα τελευταία 24ωρα η οικογένεια των δύο νεαρών αδερφών, 26 και 22 ετών, από χωριό του Ηρακλείου που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο και νοσηλεύονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες στο Ηράκλειο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 26χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Χανίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αδερφή της φέρεται να εμφανίζει κάποια σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που είναι ενθαρρυντικά για τη δική της κατάσταση.
Πάντως, η περιπέτεια των δύο κοριτσιών έχει συγκινήσει συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς που προσεύχονται για την υγεία τους.
Την ίδια ώρα, μέσα από αναρτήσεις συγγενών και φίλων της οικογένειας, σχολιάζεται με δηκτικό τρόπο ότι η μεγαλύτερη αδερφή, η οποία είναι και πιο σοβαρά, είχε απευθυνθεί μέρες πριν σε νοσοκομείο του Ηρακλείου με πυρετό, δυσκαμψία και θολή όραση, ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, τα συμπτώματα αυτά δεν αξιολογήθηκαν σωστά.
Cretalive