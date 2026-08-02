Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων – Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

‘Ερευνα για τον εντοπισμό των πληρωμάτων των δύο ελικοπτέρων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας . Αυτή τη στιγμή γίνεται έρευνα για εντοπισμό των πληρωμάτων και δύο άτομα από το ένα ελικόπτερο έχουν επικοινωνήσει με τις αρχές. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου φέρεται να επικοινώνησε με το κέντρο συντονισμού ενώ ο δεύτερος, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση είναι τραυματισμένος.

Tα δύο ελικόπτερα, τύπου Bell, συγκρούστηκαν στον αέρα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε τα δύο ελικόπτερα να ακουμπούν μεταξύ τους, ακούστηκε ένα δυνατός ήχος και στη συνέχεια χάθηκαν πίσω από το βουνό.

Σημειώνεται πως όπως μεταδίδει το Mega, ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου είναι νεκρός, χωρίς, ωστόσο, οι πληροφορίες να επιβεβαιώνονται από την Πυροσβεστική. Από το σημείο του συμβάντος το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 άτομα ελαφρά τραυματίες και 2 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Διακομίζονται όλοι προς το 251 ΓΝΑ.https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Video-2026-08-02-at-16.45.22.mp4?_=3

Στο σημείο την πτώσης έχουν σπεύσει 6 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μια κινητή μονάδα αλλά και 12 διασώστες και δύο γιατροί.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη

Στην περιοχή της Ψάθας, υπήρξε πτώση δυο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και γίνεται έρευνα για εντοπισμό των πληρωμάτων

Η φωτιά πλησιάζει στα πρώτα σπίτια στη Ζάχουλη

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να μην προσεγγίσουν οι φλόγες τα Βίλια.

Στις φλόγες έχει τυλιχτει χαράδρα στο όρος Πατέρα, στο οποίο εξαπλώνεται επικίνδυνα ένα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε την Παρασκευή από το Πόρτο Γερμενό

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Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, στις 23:21, στην περιοχή Πάστρα.

Σύμφωνα με την προανάκριση που διενεργήθηκε από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με χρήση γυμνής φλόγας.

Η πυρκαγιά έχει μέχρι στιγμής κάψει έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων.

Ο 44χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφείς πράξεις.

Καίγονται σπίτια στον οικισμό Ζαχούλι στον κάμπο Μεγάρων

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, στο σημείο δεν έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ απευθύνουν έκκληση για βοήθεια

Στη σύλληψη ενός 44χρονου Έλληνα προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που μαίνεται στην Κεφαλονιά. Μάλιστα, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών.

Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας ενώ δεν απειλούνται σπίτια.

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| Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με…

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