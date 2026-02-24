Ψηφιακό άλμα για το Βενιζέλειο νοσοκομείο: QR code για άμεση αξιολόγηση από ασθενείς και συνοδούς!

Ένα νέο εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο-Πανάνειο», ενισχύοντας τη στρατηγική του για αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας ασθενών και συνοδών.
Συγκεκριμένα, το νοσηλευτικό ίδρυμα προχώρησε στη δημιουργία συστήματος QR code, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί, με ένα απλό σκανάρισμα από το κινητό του τηλέφωνο, να συμπληρώσει ηλεκτρονική φόρμα και να καταθέσει είτε ευχαριστήρια επιστολή είτε παράπονο. Η διαδικασία είναι άμεση και δεν απαιτεί χρονοβόρες γραφειοκρατικές ενέργειες, επιτρέποντας την καταγραφή της εμπειρίας σε πραγματικό χρόνο.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του νοσοκομείου, με στόχο τη διαρκή αξιολόγηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται από τη Αναπληρώτρια Διιοικήτρια του Βενιζέλειου νοσοκομείου Μαρίνα Καλογριδάκη, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αμφίδρομης επικοινωνίας αποτελεί βασικό άξονα λειτουργίας, καθώς η άποψη των πολιτών θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας φροντίδας.
