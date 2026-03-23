Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας για την απώλεια του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη

«Ο Δήμος Γόρτυνας εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, Προέδρου της Κοινότητας Απεσωκαρίου.

Ο εκλιπών, κατά την διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος της Κοινότητας Απεσωκαρίου, υπηρέτησε τα καθήκοντά του με ήθος, ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης. Κέρδισε τον σεβασμό όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Ο εκλιπών άφησε το δικό του στίγμα στην δημόσια ζωή του τόπου, ως ενεργός πολίτης, μα πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος. Η αγάπη του για τον τόπο του δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά πράξεις που θα αφήσουν βαθύ αποτύπωμα στην Κοινότητα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής προς τον εκλιπόντα, ομόφωνα ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:

➢ Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οικογένεια του εκλιπόντα.

➢ Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την νεκρώσιμη ακολουθία.

➢ Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη τoυ, στην επόμενη δια ζώσης τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

➢ Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στα τοπικά μέσα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γόρτυνας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ