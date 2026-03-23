Ρέθυμνο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Kastriot Matrizi από το,Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ KASTRIOT MATRIZI

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα του Kastriot Matrizi, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος υπήρξε μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ρεθύμνου και Αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου.

Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά της στην Αλβανική Κοινότητα Ρεθύμνου, της οποίας ήταν μέλος.

Αιωνία του η μνήμη, δύναμη και κουράγιο στους οικείους του.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ