Ρέθυμνο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Kastriot Matrizi από το,Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ KASTRIOT MATRIZI
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα του Kastriot Matrizi, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος υπήρξε μέλος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ρεθύμνου και Αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου.
Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά της στην Αλβανική Κοινότητα Ρεθύμνου, της οποίας ήταν μέλος.
Αιωνία του η μνήμη, δύναμη και κουράγιο στους οικείους του.
