Νέο Διοικητικο Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Μέσα σε ένα κλίμα ενότητας, εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συναδελφικότητας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.).

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δεν είναι απλώς ένας θεσμός· είναι μια παγκόσμια οικογένεια που ενώνει αστυνομικούς από περισσότερες από 100 χώρες, με κοινό όραμα τη φιλία, την αλληλεγγύη και τη βαθύτερη κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

Με οδηγό το διαχρονικό της σύνθημα «Servo per Amikeco» – «Υπηρετώ δια της Φιλίας» – καλλιεργεί δεσμούς που ξεπερνούν σύνορα και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, αναλαμβάνοντας με αίσθημα ευθύνης και διάθεσης προσφοράς τη συνέχεια του έργου της Ένωσης.

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τακτικά Μέλη

Πρόεδρος Σοφία Λογαρίδου

Α΄ Αντιπρόεδρος Γεώργιος Τζανακάκης

Β΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κλαουράκης

Γ΄ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαραγκουδάκης

Γενική Γραμματέας Μαρία Τσιβουράκη

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Αριστοτέλης Φτυλιτάκης

Ταμίας Δημήτριος Λεβεντάκης

Αναπληρωτής Ταμία Ιωάννης Βαϊδάκης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δημήτριος Δημητριάδης

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαρία Βιδάκη

Παναγιώτης Ψευδός

Αλέξανδρος Περράκης

Σύνθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Πρόεδρος Ιωάννα Βενιανάκη

Μέλος Ιωάννης Χαλκιαδάκης

Μέλος Πέτρος Τσίρος

Η νέα διοίκηση της Τοπικής Διοίκησης Χανίων αναλαμβάνει τα καθήκοντά της με πίστη στη δύναμη της συλλογικότητας και με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πνεύμα της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. Παράλληλα, φιλοδοξεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο την Ένωση προς την κοινωνία, μέσα από δράσεις που φέρνουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Το 2026 αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της I.P.A. – μια πορεία γεμάτη προσφορά, εμπειρίες και ανθρώπινες στιγμές. Η επέτειος αυτή θα αποτελέσει αφορμή για δράσεις και εκδηλώσεις που θα τιμήσουν το παρελθόν, θα αναδείξουν το παρόν και θα εμπνεύσουν το μέλλον.

Με οδηγό τις αξίες της διεθνούς αστυνομικής φιλίας, η νέα διοίκηση δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια και ευαισθησία ένα έργο που δεν αφορά μόνο τα μέλη της, αλλά αγγίζει την ίδια την κοινωνία.

SERVO PER AMIKECO

«Υπηρετώ δια της φιλίας»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

H Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Σοφία Λογαρίδου Μαρία Τσιβουράκη