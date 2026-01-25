Στο “κόκκινο” η Κρήτη τη Δευτέρα – Έρχονται ισχυρές καταιγίδες

Νέο κύμα κακοκαιρίας τη Δευτέρα 26/1 – Ποιες περιοχές πλήττονται, ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη.
Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, με ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα καταιγίδων να κινείται από τα δυτικά και να επηρεάζει μεγάλο μέρος της επικράτειας.
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης έντασης, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η Κρήτη συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα δεχθούν τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως αποτυπώνεται και στους προγνωστικούς χάρτες.
Σύμφωνα με το METEO
“Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.
Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).
Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.”
Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 3 την Δευτέρα 26/01
Photo Credits: @meteo.gr
