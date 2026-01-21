Ρασοφορία Μοναχής στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης

19 Ιανουαρίου 2026

Το απόγευμα της Δευτέρας, 19ης Ιανουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Εσπερινό της εορτής του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ρεθύμνης.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, τελέσθηκε η κουρά ρασοφορίας της δοκίμου μοναχής Δήμητρας, η οποία μετονομάσθηκε Εμμανουηλία Μοναχή.

Ο Σεβασμιώτατος ομίλησε καταλλήλως προς τη νέα Μοναχή και εξέφρασε τη χαρά του για την επαύξηση της μοναστικής οικογένειας της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Ακολούθως, όλοι μετέβησαν στη μοναστηριακή τράπεζα, όπου ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε και διένειμε την Αγιοβασιλόπιτα της Ιεράς Μονής, της οποίας το φλουρί έλαχε στον κ. Γεώργιο Χρηστίδη, Αγιογράφο και συνεργάτη της Μονής.

Στην τράπεζα απηύθυναν πνευματικό λόγο η Ηγουμένη της Μονής, Γερόντισσα Θέκλα, ο Πνευματικός της Μονής, Πανοσιολ. Αρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, καθώς και οι Εφημέριοι του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης,

Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, και Σωκράτης Ξενικάκης, αφού από την Ενορία αυτή προήλθε η νέα Μοναχή Εμμανουηλία, η οποία έλαβε το μοναχικό της όνομα προς τιμήν του εκ των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Μάρτυρος Μανουήλ.