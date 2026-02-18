Αναζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ρενέ Στυλιαρά παρουσίασε το νέο της βιβλίο στον… ουρανό της Γλυφάδας!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων, ο έρωτας και η λογοτεχνία συναντήθηκαν με την τεχνολογία σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.

Η συγγραφέας Ρενέ Στυλιαρά παρουσίασε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Τι σημασία έχει ο τίτλος», όχι σε κάποια αίθουσα, αλλά στον ουρανό της Γλυφάδας.

Με κεντρικό μήνυμα «Να σου διαβάσω ένα βιβλίο στ’ αστέρια», η Ρενέ Στυλιαρά σε συνεργασία με την DRNS, ετοίμασαν ένα πρωτοποριακό event που μαγνήτισε τα βλέμματα. Εκατοντάδες drones απογειώθηκαν για να σχηματίσουν λέξεις και εικόνες, δίνοντας ζωή στις σελίδες του νέου της βιβλίου και φωτίζοντας τη νύχτα των ερωτευμένων.

«Ας ερωτευτούμε μαζί. Κοιτάζοντας ψηλά. Άφησε με να σου χαρίσω τ’ αστέρια που δεν σου έφεραν…»

Το ραντεβού δόθηκε στον ιστορικό «Δρόμο των Ποιητών» στη Γλυφάδα, αν και το θέαμα ήταν ορατό από πολλά σημεία της περιοχής.
Επρόκειτο για μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους – ερωτευμένους και μη – να κοιτάξουν ψηλά και να βιώσουν μια διαφορετική εμπειρία ανάγνωσης και έρωτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://renee.gr/pages/ti-simasia-exei-o-titlos

Σχετικά με το βιβλίο:
Το νέο βιβλίο της Ρενέ Στυλιαρά, «Τι σημασία έχει ο τίτλος», έρχεται μετά από χρόνια να ανατρέψει τα δεδομένα, μιλώντας απευθείας στην καρδιά με τον χαρακτηριστικό, άμεσο λόγο της συγγραφέως που έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Άρειος Πάγος για Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ: Στο πρόσωπό...

0
Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, με σεβασμό...

Εκδήλωση για την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου...

0
Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη όπου φυλάσσεται η έκδοση του 1713...

Άρειος Πάγος για Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ: Στο πρόσωπό...

0
Ο Άρειος Πάγος αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, με σεβασμό...

Εκδήλωση για την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου...

0
Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη όπου φυλάσσεται η έκδοση του 1713...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Άρειος Πάγος για Ελένη Γλύκατζη–Αρβελέρ: Στο πρόσωπό της τιμούμε όλες αυτές τις σπουδαίες Ελληνίδες, που δεν είναι πια μαζί μας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με δυναμική και ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρειας Κρήτης...

Μανώλης Μενεγάκης: Μέλημά μας η ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και η ποιότητα ζωής των πολιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διετία με ισχυρό αποτύπωμα έργων και παρεμβάσεων – Θέσαμε...

Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την...

Ηράκλειο: Την Παρασκευή (20/02) το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλειο Κεφαλογιάννη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, θα τελεστεί...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST