Ρέθυμνο:14 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο eWAsTER, του προγράμματος Interreg Euro-MED, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των ΑΗΗΕ(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) και την προώθηση κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, ο Δήμος Ρεθύμνης διοργανώνει, με την συνεισφορά της Ανακύκλωσης ΑΕ, εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, από τις 09:00 έως τις 14:30 και απευθύνεται τόσο σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων όσο και στο ευρύ κοινό.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σημασία της σωστής διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Πρόκειται άλλωστε και για τον απώτερο σκοπό της πιλοτικής εφαρμογής “WEEE BEHAVE”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του έργου. Μέσα από την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης, εκπαιδευτικών εργαλείων και στρατηγικών συνεργασιών, το έργο eWAsTER συμβάλλει στην προστασία των οικοσυστημάτων της Μεσογείου από τη ρύπανση που προκαλείται από τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη που προστατεύει το περιβάλλον. Κάθε παλιά συσκευή που ανακυκλώνεται, είναι ένα βήμα προς καθαρότερες γειτονιές και καθαρότερες θάλασσες, που αντιπροσωπεύει μια κοινωνία που σέβεται τους φυσικούς της πόρους.

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της 14ης Οκτωβρίου, με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αξία στην επόμενη ζωή της ηλεκτρικής – ηλεκτρονικής συσκευής σου».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν παλιές ή χαλασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για ανακύκλωση, να ενημερωθούν για τα στάδια της ανακύκλωσης και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Δήλωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κ. Στέλιου Σπανουδάκη:

«Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι μια πράξη ευθύνης και σεβασμού προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Ταυτόχρονα, αποτελεί πρόσκληση για επαναπροσδιορισμό στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους πόρους μας, δίνοντας «νέα ζωή» σε ότι μέχρι εχθές είχαμε ξεχασμένο.

Ως Δήμος, επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την κυκλική οικονομία και καλούμε κάθε πολίτη να συμβάλει ενεργά. Η συμμετοχή όλων μας είναι το κλειδί για μια καθαρότερη και πιο βιώσιμη πόλη.»