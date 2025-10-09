ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:14 Οκτωβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο eWAsTER, του προγράμματος Interreg Euro-MED, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση των ΑΗΗΕ(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) και την προώθηση κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, ο Δήμος Ρεθύμνης διοργανώνει, με την συνεισφορά της Ανακύκλωσης ΑΕ, εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, από τις 09:00 έως τις 14:30 και απευθύνεται τόσο σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων όσο και στο ευρύ κοινό.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σημασία της σωστής διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων καθώς και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Πρόκειται άλλωστε και για τον απώτερο σκοπό της πιλοτικής εφαρμογής “WEEE BEHAVE”, η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του έργου. Μέσα από την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης, εκπαιδευτικών εργαλείων και στρατηγικών συνεργασιών, το έργο eWAsTER συμβάλλει στην προστασία των οικοσυστημάτων της Μεσογείου από τη ρύπανση που προκαλείται από τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη που προστατεύει το περιβάλλον. Κάθε παλιά συσκευή που ανακυκλώνεται, είναι ένα βήμα προς καθαρότερες γειτονιές και καθαρότερες θάλασσες, που αντιπροσωπεύει μια κοινωνία που σέβεται τους φυσικούς της πόρους.

Ο Δήμος Ρεθύμνης καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση της 14ης Οκτωβρίου, με κεντρικό μήνυμα «Δώσε αξία στην επόμενη ζωή της ηλεκτρικής – ηλεκτρονικής συσκευής σου».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν παλιές ή χαλασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για ανακύκλωση, να ενημερωθούν για τα στάδια της ανακύκλωσης και να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Δήλωση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κ. Στέλιου Σπανουδάκη:
«Η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι μια πράξη ευθύνης και σεβασμού προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Ταυτόχρονα, αποτελεί πρόσκληση για επαναπροσδιορισμό στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τους πόρους μας, δίνοντας «νέα ζωή» σε ότι μέχρι εχθές είχαμε ξεχασμένο.

Ως Δήμος, επενδύουμε σε δράσεις που ενισχύουν την κυκλική οικονομία και καλούμε κάθε πολίτη να συμβάλει ενεργά. Η συμμετοχή όλων μας είναι το κλειδί για μια καθαρότερη και πιο βιώσιμη πόλη.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

0
Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο...

0
Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό διανομής ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΗ
Επόμενο άρθρο
Χανιά:“FSTUC Open Day” – Εκδήλωση φοιτητικής ομάδας Formula Student του Πολυτεχνείου Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Xανιά:Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την 57η Επέτειο των Εγκαινίων της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) ανακοινώνεται ότι η...

Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη Από την Παρασκευή 10 έως και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης παρατείνει τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για...

Δήλωση πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη από το Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα «Οικο-Θεολογία: η δυναμική της συνευθύνης»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχα στο Οικο-Θεολογικό Συμπόσιο με θέμα...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό προς τη διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, το Διοικητικό Συμβούλιο και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST