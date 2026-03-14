Ρέθυμνο:Αφηγήτρια ταινιών με την Κάτια Γέρου στο 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026
παρουσιάζει
Αφηγήτρια Ταινιών
14 & 15 Μαρτίου
«Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες…
Όλοι θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό το πικρό τίποτα
που είναι η έρημος».
Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο φιλοξενεί την Κάτια Γέρου η οποία πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό κείμενο του Hernán Rivera Letelier, ζωντανεύοντας τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, που έχει το σπάνιο χάρισμα να αφηγείται ή μάλλον να «ζωντανεύει»… τις ιστορίες των ταινιών! Με χαρά σας παρουσιάζουμε την «Αφηγήτρια Ταινιών»!
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Χιλή… Δεκαετία του ’60…
Σε μια πόλη ορυχείων, όπου οι περισσότεροι κάτοικοί δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο για το σινεμά, η «αφηγήτρια» προσφέρει μια φυγή στο όνειρο, τη στιγμή που η χώρα μεταμορφώνεται ριζικά και για πάντα.
Η Μάγια Πολιτάκη σκηνοθετεί μια γλυκόπικρη ιστορία, όπου παρελαύνουν η Μέριλιν Μονρόε, Ο Χαμφρει Μπογκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την έρημο.
Μία μοναδική παράσταση, ύμνος στην αιώνια δύναμη της αφήγησης.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κείμενο: Hernán Rivera Letelier
Μετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου
Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Μάγια Πολιτάκη
Σκηνικά: Νίκος Πολίτης, Κατερίνα Σωτηρίου
Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου
Μουσική: Γιάννης Μακρίδης
Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σωτηρίου
Καλλιτεχνική επιμέλεια οπτικού υλικού: Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης
Στοιχεία παντομίμας: Johnny O
Φωτογραφίες: Γιώργος Βέργαδος
Τσέλο: Σταύρος Παργινός
Ερμηνεία: Κάτια Γέρου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: Σάββατο, 14 & Κυριακή, 15 Μαρτίου στις 21.00
Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Είσοδος : 8,10, 12 €.
Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €, μειωμένο 50 €.
Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325
Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026
27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ
7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ
13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση&χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.
14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)
14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.
22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι
26,27,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.
30 Μαρτίου: Duet με τις Κέλυ Θωμά – Χρυσάνθη Γκίκα
4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.
21 Απριλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.
12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας
Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.