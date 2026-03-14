Ρέθυμνο:Αφηγήτρια ταινιών με την Κάτια Γέρου στο 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

παρουσιάζει

Αφηγήτρια Ταινιών

14 & 15 Μαρτίου

«Σε όλους αρέσουν οι ιστορίες…

Όλοι θέλουν να ξεφύγουν απ’ αυτό το πικρό τίποτα

που είναι η έρημος».

Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο φιλοξενεί την Κάτια Γέρου η οποία πρωταγωνιστεί στο εμβληματικό κείμενο του Hernán Rivera Letelier, ζωντανεύοντας τις περιπέτειες ενός κοριτσιού, που έχει το σπάνιο χάρισμα να αφηγείται ή μάλλον να «ζωντανεύει»… τις ιστορίες των ταινιών! Με χαρά σας παρουσιάζουμε την «Αφηγήτρια Ταινιών»!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Χιλή… Δεκαετία του ’60…

Σε μια πόλη ορυχείων, όπου οι περισσότεροι κάτοικοί δεν έχουν χρήματα ούτε για να αγοράσουν εισιτήριο για το σινεμά, η «αφηγήτρια» προσφέρει μια φυγή στο όνειρο, τη στιγμή που η χώρα μεταμορφώνεται ριζικά και για πάντα.

Η Μάγια Πολιτάκη σκηνοθετεί μια γλυκόπικρη ιστορία, όπου παρελαύνουν η Μέριλιν Μονρόε, Ο Χαμφρει Μπογκαρτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν, με φόντο την έρημο.

Μία μοναδική παράσταση, ύμνος στην αιώνια δύναμη της αφήγησης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Hernán Rivera Letelier

Μετάφραση: Λένα Φραγκοπούλου

Σκηνοθεσία – Κινησιολογία: Μάγια Πολιτάκη

Σκηνικά: Νίκος Πολίτης, Κατερίνα Σωτηρίου

Κοστούμια: Κατερίνα Σωτηρίου

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Καλλιτεχνική επιμέλεια οπτικού υλικού: Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Στοιχεία παντομίμας: Johnny O

Φωτογραφίες: Γιώργος Βέργαδος

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Ερμηνεία: Κάτια Γέρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: Σάββατο, 14 & Κυριακή, 15 Μαρτίου στις 21.00

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Είσοδος : 8,10, 12 €.

Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €, μειωμένο 50 €.

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και την Ομάδα ΑΝΤΙΒΑΡΟ μπορείτε να βρείτε εδώ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

 27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ

 7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

 13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση&χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.

 14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)

 14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.

 22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

 26,27,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.

 30 Μαρτίου: Duet με τις Κέλυ Θωμά – Χρυσάνθη Γκίκα

 4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

 21 Απριλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.

 12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας

Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.