Φραντς Σούμπερτ – Χειμωνιάτικο Ταξίδι (Winterreise), D.911 σε ποίηση του Βίλχελμ Μύλλερ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, στις 21:00, στην Αίθουσα Συναυλιών

Ο κύκλος τραγουδιών Χειμωνιάτικο Ταξίδι αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της ρομαντικής μουσικής. Ο Φραντς Σούμπερτ το ολοκλήρωσε το 1827, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, μελοποιώντας 24 ποιήματα του Βίλχελμ Μύλλερ και υφαίνοντας ένα συγκλονιστικό μουσικό ταξίδι.

Ένας μοναχικός οδοιπόρος, εγκαταλειμμένος από τον έρωτα και βυθισμένος στη μελαγχολία, περιπλανιέται σ’ ένα χειμωνιάτικο τοπίο. Μέσα από εικόνες φύσης, σιωπής και παγωνιάς, ξετυλίγεται μια εσωτερική διαδρομή γεμάτη νοσταλγία, απόγνωση, αλλά και ποιητική ομορφιά.

Η μουσική του Σούμπερτ, με την εκφραστική της δύναμη και τη λεπτή δραματουργία της, μετατρέπει το Χειμωνιάτικο Ταξίδι σε μια καλλιτεχνική εμπειρία που υπερβαίνει το προσωπικό δράμα του ποιητικού ήρωα, αγγίζοντας διαχρονικά την ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές

Βαθύφωνος: Μάνος Χριστοφακάκης

Πιάνο: Mélisande Sinsoulier

Επιμέλεια υποτιτλισμού: Ζωή Καραμπέκιου

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ και 10€ (γενική είσοδος) και 10€ και 8€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, εδώ.

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

