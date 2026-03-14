ΝΟΔΕ Ηρακλείου:Το σταθερό και έμπρακτο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής στην Κρήτη

Το σταθερό και έμπρακτο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και για την προώθηση σημαντικών έργων υποδομής στην Κρήτη, καθώς και για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του επιβεβαιώθηκε εκ νέου με την παρουσία τριών κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στο συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection, που πραγματοποιείται στις Γούβες.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης καθώς και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία της Κρήτης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί, αλλά και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού, με επίκεντρο την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ(ΝΟΔΕ) Ηρακλείου, Κώστα Γιαννουλάκη και Γιάννη Χατζηνικολάου. Συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την πορεία των μεγάλων έργων στην Κρήτη, τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού, καθώς και θέματα που αφορούν την παράταξη.

Ακολούθησε γεύμα που παρέθεσαν τα στελέχη της ΔΕΕΠ στο εστιατόριο «Κουκουβάγια», στο οποίο παρακάθισε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Μάξιμος Σενετάκης και Κώστας Κεφαλογιάννης. Ο κ. Χατζηδάκης είχε ήδη αναχωρήσει για την Αθήνα, ενώ ο κ. Δήμας πραγματοποίησε επισκέψεις σε έργα της περιοχής. Το γεύμα πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και τη σημασία που αποδίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κρήτης, ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς και παραγωγικούς πυλώνες της χώρας.

Νωρίτερα, ο κ. Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τους τρεις βουλευτές και τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Mega Plast, όπου τους υποδέχθηκε ο CEO, Χάρης Καββαδίας.

Ο κ. Καββαδίας ξενάγησε τον Υπουργό στις μονάδες παραγωγής, παρουσιάζοντας την εξωστρεφή δραστηριότητα της εταιρείας. Παράλληλα, κατέθεσε συγκεκριμένες και βαρύνουσας σημασίας προτάσεις για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ζητώντας να μεταφερθούν τα σχετικά αιτήματα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα