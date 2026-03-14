Κρήτη:Νέα τουριστική σεζόν με ισχυρή δυναμική… αλλά και προκλήσεις

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ “ΕΚΡΗΞΗΣ” ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

K. Kώτσογλου: “Θα είναι μια χρονιά που θα κληθούμε γι’ άλλη μια φορά να δείξουμε ότι η Κρήτη έχει εναλλακτικό πλάνο”

Στην “αφετηρία” της νέας τουριστικής σεζόν τα μηνύματα που εκπέμπουν οι διεθνείς αγορές για τον τουρισμό της Κρήτης, δείχνουν ισχυρές τάσεις και δυναμική, αλλά ταυτόχρονα και σοβαρές προκλήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον που αναμφίβολα διαμορφώνει συνθήκες ανησυχίας και αστάθειας.

Με την Μέση Ανατολή να φλέγεται λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, ο τουρισμός της Κρήτης καλείται να διατηρήσει τη δυναμική του σε μια εύθραυστη συγκυρία, παρότι για την ώρα δεν δείχνει να έχει σοβαρές απώλειες. Στις άμεσες επιπτώσεις που διαφαίνονται για την ώρα είναι πάντως μια μικρή υποχώρηση των κρατήσεων συγκριτικά με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, αλλά και η απώλεια της εβραϊκής αγοράς που σηματοδοτούσε και την δυναμική έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν μεταξύ άλλων και στην Διεθνή Έκθεση του Βερολίνου, που αποτελεί βαρόμετρο για τον τουρισμό με τις τάσεις να δείχνουν περιρρέουσα ανησυχία. Ταυτόχρονα όμως παραμένουν οι τάσεις που φάνηκαν από την πρώτη στιγμή για την Κρήτη, για μια ισχυρή δυναμική και υψηλές προσδοκίες τη νέα τουριστική σεζόν.

Το ερώτημα πάντως που μοιραία τίθεται φέτος είναι τι κερδίζει και τι χάνει, ο τουρισμός του νησιού, με δεδομένο πάντα πως δεν θα υπάρξουν νέες δυσμενείς μεταβολές.

“Ζούμε μια ελεγχόμενη αστάθεια”

Όπως εξήγησε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 και την εκπομπή “Πρώτη Γραμμή” ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Κρήτης, αρμόδιος για θέματα τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου, τα τρία σενάρια για την ώρα, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι: “Μια ελεγχόμενη αστάθεια, όπως αυτό που συμβαίνει σήμερα, μια γενικευμένη αστάθεια που ελπίζουμε να μην έρθει και μια κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ελεγχόμενη αστάθεια. Το Βερολίνο είναι η έκθεση εκείνη, ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς, για να κάνεις τον απολογισμό και δίνει μια καλή εικόνα για τη χρονιά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι μια χρονιά με ιδιαίτερες ισχυρές τάσεις και πολύ καλή προσδοκία αποτελεσμάτων, αν δεν συμβεί κάτι κακό”.

Μικρό “φρένο” στις κρατήσεις, απώλειες από την Ισραηλινή αγορά

Παρότι η Κρήτη, όπως σημείωσε δεν βρίσκεται “στο παγκόσμιο κάδρο των ειδήσεων” σε αντίθεση με τις περιοχές του κόλπου και την Κύπρο, όπου ο τουρισμός έχει ήδη σημειώσει απώλειες, οι άμεσες συνέπειες είναι αναπόφευκτες.

Όπως εξήγησε ο κ. Κώτσογλου: “Υπάρχει μια μικρή “ψύχρα” σε επίπεδο κρατήσεων, αναφορικά με την αντίστοιχη περίοδο της περυσινής χρονιάς ενώ ακυρώνονται ή θα ακυρωθούν όλα τα Πεσάχ, δηλαδή οι εκδηλώσεις που θα έκαναν οι Ισραηλινοί για το εβραϊκό Πάσχα και κατ’ επέκταση πολλοί ξενοδόχοι στην Κρήτη συνδυάζουν την έναρξη της λειτουργίας τους με ένα τέτοιο Πεσάχ. Αυτές είναι οι συνέπειες προς το παρόν, βλέπουμε μια σχετική μείωση στις κρατήσεις, από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και θετικά τα οποία είναι να έρθουν”.

Υψηλή παραμένει η ζήτηση για τον προορισμό της Κρήτης

Στα θετικά μηνύματα περιλαμβάνεται η υψηλή ζήτηση για την Κρήτη, απόρροια τόσο των απωλειών που αναμφίβολα θα έχουν οι χώρες του Κόλπου, όσο και των πληροτήτων στην Ισπανική τουριστική αγορά, που δείχνουν τάσεις μετακίνησης του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και την Κρήτη. “Υπάρχει ζήτηση για παραπάνω δωμάτια, διότι το γεγονός ότι η Ισπανία έκανε νωρίς προσφορές και έχει καλύψει μεγάλο μέρος της πληρότητας. Αυτό δείχνει ότι θα μετακινηθούν προς τα εμάς. Από την άλλη μεριά η Κρήτη γενικότερα βγαίνει κερδισμένη γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Κόλπος δεν θα δουλέψει, οι άμεσες συνέπειες είναι στον Αραβικό κόλπο και όλες τις πολυτελείς αγορές εκεί, αλλά το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν η Ιορδανία και η Αίγυπτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ερώτημα παραμένει η Τυνησία. Κατά συνέπεια ένα κομμάτι θα αναχωρήσει προς την Ελλάδα και η Κρήτη θα έχει την τιμητική της” εξήγησε ο κ. Κώτσογλου.

Όλα τα παραπάνω, με δεδομένο πως δεν θα υπάρξουν δυσμενείς μεταβολές και όπως τόνισε ο κ. Κώτσογλου κύρια παράμετρος παραμένει η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τους παράγοντες του τουρισμού να τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές

Τα μηνύματα που εκπέμπουν έως και σήμερα οι διεθνείς αγορές, δείχνουν πως η Ελλάδα και η Κρήτη ειδικότερα διατηρούν ισχυρή δυναμική σε ότι αφορά τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενώ μικρές απώλειες δείχνει η Σκανδιναβική αγορά.

Παράλληλα, απώλειες ενδέχεται να υπάρχουν από χώρες εκτός Ευρώπης.

“Οι Ευρωπαίοι δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα γιατί γνωρίζουν, ωστόσο Αμερικάνοι που έχουν περίπου αίσθηση γεωγραφική και πολιτική, είναι πιθανό να επηρεαστούν. Προς το παρόν πηγαίνουμε πολύ δυνατά σε Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, κεντρική Ευρώπη οι βασικές μας αγορές, δηλαδή ενώ οι Σκανδιναβοί και οι χώρες της Μπενελούξ είναι ελάχιστα παγωμένες. Αυτό εξαρτάται και από την νομισματική δυσχέρεια τα τελευταία χρόνια αλλά και την απειλή Τράμπ η οποία τους δυσκολεύει λίγο σε σχέση με τις διακοπές” εξήγησε ο κ. Κώτσογλου.

Οι ανατιμήσεις θα μας επηρεάσουν

Στην δύσκολη αυτή “εξίσωση” η Κρήτη καλείται να διατηρήσει ένα εναλλακτικό πλάνο . Όπως τόνισε ο ίδιος αναμφίβολα η κρίση στη Μέση Ανατολή, θα επηρεάσει και τον τουρισμό του νησιού και όπως πρόσθεσε: “μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη πουλάει τα τελευταία χρόνια αυτό που λέμε ποικιλομορφία”.

Στο πλαίσιο αυτό οι ανατιμήσεις και ειδικότερα στα καύσιμα είναι μια παράμετρος που θα έχει επιπτώσεις δεδομένου ότι θα ανεβάσει το κόστος για τους επισκέπτες της Κρήτης που τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της ποικιλομορφίας του νησιού, επιλέγουν εκδρομές στην ενδοχώρα και τουρισμό εμπειρίας.

Γι’ αυτό και όπως εξήγησε ο κ. Κώτσογλου η φετινή χρονιά: “θα είναι πρόκληση και θα κληθούμε γι’ άλλη μια φορά να δείξουμε ότι η Κρήτη έχει εναλλακτικό πλάνο”.

Η Κρήτη παραμένει ένας ασφαλής, οικογενειακός προορισμός

Πάντως σε ότι αφορά τις διεθνείς αγορές υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα για την Κρήτη, που παραμένει ένας ασφαλής οικογενειακός τουριστικός προορισμός, κάτι που αναδεικνύουν και οι εκπρόσωποι του νησιού. Αυτή την περίοδο, μετά την έκθεση του Βερολίνου, αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο Παρίσι όπου όπως τόνισε: "Θα προσπαθήσουμε να προασπίσουμε τα σημεία τα οποία μας βοηθάνε. Θέλουμε ασφάλεια και την έχουμε αλλά θα πρέπει και οι γεωπολιτικές συνθήκες να μας δώσουν τη δυνατότητα αυτή. Οι Γάλλοι φλέρταραν με το μισό εκατομμύριο φέτος κατά συνέπεια εμείς πηγαίνουμε σε δύο εκθέσεις, το Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο και περιμένουμε κόσμο,. Θα σφυγμομετρήσουμε τι σκέφτονται και τι βλέπουν αλλά η καθημερινότητα εδώ είναι όπως την ξέρετε".