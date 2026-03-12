Οι τουρίστες δίνουν στην Κρήτη «ασημένιο» μετάλλιο για τα ξενοδοχεία της

Τι δείχνει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.
Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ παρουσιάζει την απόδοση της Ελλάδας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών στα ξενοδοχεία σε σχέση με ανταγωνιστικές χώρες και σύμφωνα με αυτή η Κρήτη, παίρνει το «ασημένιο» μετάλλιο, αφού βρίσκεται στην 2η θέση, του βάθρου συγκριτικά με τις άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας.
Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά υψηλή κατάταξη, με συνολική βαθμολογία (GRI) 87%. Οι επιμέρους δείκτες για τη θερινή περίοδο του 2025 είναι:
-
Καθαριότητα: 90,8% • Εξυπηρέτηση: 89,7% • Τοποθεσία: 89,4% • Σχέση ποιότητας–τιμής: 85,5% • Δωμάτιο: 85,8% • Φαγητό–Ποτό: 85%
Θετικές και αρνητικές αναφορές
Οι θετικές αναφορές είναι υπερδιπλάσιες από τις αρνητικές (670 χιλ. έναντι 313 χιλ.). Οι θετικές αναφορές για τη θερινή περίοδο του 2025 επικεντρώνονται κυρίως σε βασικά στοιχεία της εμπειρίας φιλοξενίας, με κυρίαρχη την κατηγορία «Φαγητό–Ποτό», με 161 χιλ. θετικές αναφορές όπου το «φαγητό» εμφανίζεται ως η πιο συχνή θετική λέξη.
Ιδιαίτερα υψηλές είναι επίσης οι αναφορές στην «Εγκατάσταση», όπου ο όρος «Ξενοδοχείο» χρησιμοποιείται με θετική διάθεση, καθώς και στο «Προσωπικό», το οποίο συγκεντρώνει 86 χιλ. θετικές αναφορές, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο της ανθρώπινης εξυπηρέτησης.
Η κατηγορία «Εμπειρία» αποτυπώνει συνολικά τη θετική εντύπωση των επισκεπτών από τη διαμονή ενώ η «Καθαριότητα» με 62 χιλ. αναφορές αναδεικνύει την αξία της υγιεινής ως σταθερό σημείο ικανοποίησης.
Οι αρνητικές αναφορές επικεντρώνονται κυρίως σε ζητήματα ποιότητας και τιμής, με συχνότερο θέμα τα «ποτά», τόσο ως προς την ποιότητά τους όσο και ως προς το κόστος τους.
Αντίστοιχα, καταγράφονται παράπονα για επιπλέον χρεώσεις σε διάφορες υπηρεσίες — όπως ξαπλώστρες, ποτά – ή τον περιβαλλοντικό φόρο, καθώς και υψηλές τιμές σε τοπικές μετακινήσεις, με έμφαση στα ταξί, όπου οι επισκέπτες αναφέρουν δυσκολία εύρεσης και αυξημένες χρεώσεις.
Στις λειτουργικές πτυχές των καταλυμάτων, η κατηγορία «Δωμάτιο» παρουσιάζει συχνές αναφορές σε προβλήματα κλιματισμού ενώ οι «Τεχνικές εγκαταστάσεις» σχετίζονται με ζητήματα νερού, τόσο πόσιμου όσο και θερμοκρασίας σε πισίνες.
Η «Εγκατάσταση» συγκεντρώνει παράπονα για παλαιότητα ενώ στην «Καθαριότητα» κυριαρχεί η αναφορά στη «βρωμιά». Επιπλέον, αρνητικά σχόλια εντοπίζονται στη «Διασκέδαση» λόγω πολύ δυνατής ή ανύπαρκτης μουσικής, στην «Τοποθεσία» κυρίως λόγω μεταφορών, και στην «Υποδοχή» εξαιτίας καθυστερήσεων στο check-in/check-out και αναφορών σε αγενές ή μη φιλικό προσωπικό.
Η θέση της Κρήτης
Στην κατηγορία σχέσης ποιότητας-τιμής καταλαμβάνουν στην πρώτη θέση οι Κυκλάδες με 91%, παρουσιάζοντας την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ όλων των νησιωτικών περιοχών. Ακολουθεί η Κρήτη με 87% ενώ το Βόρειο Αιγαίο σημειώνει 84%. Οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στην τελευταία θέση με 83%.
Στην κατηγορία του δωματίου, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην κορυφή με 93% ενώ ακολουθεί η Κρήτη με 86%. Το Βόρειο Αιγαίο αξιολογείται με 85%, και οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα με 83%.
Στο κριτήριο της εξυπηρέτησης, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Κυκλάδες με 94% ενώ ακολουθεί η Κρήτη με 91%. Το Βόρειο Αιγαίο σημειώνει 89% ενώ οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται χαμηλότερα με 88% και 87% αντίστοιχα.
Στην κατηγορία της καθαριότητας, οι Κυκλάδες καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση με 95% ενώ ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη με 92% και 91% αντίστοιχα. Οι Ιόνιοι Νήσοι και τα Δωδεκάνησα διαμορφώνονται στο 89%.
Στο κριτήριο τοποθεσίας, οι Κυκλάδες βρίσκονται εκ νέου στην κορυφή με 94%, ακολουθούμενες από την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο με 89% και τα Δωδεκάνησα με 88%. Οι Ιόνιοι Νήσοι διαμορφώνονται στο 87%.
Προφίλ επισκεπτών
Το προφίλ των επισκεπτών που αφήνουν διαδικτυακά σχόλια για τα ελληνικά ξενοδοχεία τη θερινή περίοδο του 2025 χαρακτηρίζεται κυρίως από ζευγάρια και οικογένειες, οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά το 79% των αξιολογήσεων (46% και 33% αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν τις πιο ενεργές και πολυάριθμες ομάδες ταξιδιωτών.
Η πλειονότητα των κριτικών προέρχεται από τις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες αξιολογήσεων, με το Booking.com να κυριαρχεί συγκεντρώνοντας το 54% του συνόλου, ακολουθούμενο από το Google με 24% και το Tripadvisor με 11%, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική τους επιρροή στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας ικανοποίησης.
Χώρες προέλευσης
Ως προς τη γεωγραφική κατανομή των σχολίων, οι χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο GRI είναι η Ελλάδα με 7,7%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 5,5% και η Γαλλία με 5,1%, αποτελώντας τις αγορές που συνεισφέρουν τον μεγαλύτερο όγκο αξιολογήσεων.
Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης καταγράφονται σε αγορές όπως η Ρουμανία (89,1%), η Σερβία (88,6%) και οι ΗΠΑ και Βουλγαρία (88,2%) και που αναδεικνύουν ισχυρή θετική εικόνα για την εμπειρία φιλοξενίας στην Ελλάδα. Αντίθετα, η Τουρκία παρουσιάζει τη χαμηλότερη επίδοση με GRI 81,6%, υποδηλώνοντας σημαντικά χαμηλότερο βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές.
Κορυφαία η Ελλάδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
Η φετινή ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την κορυφαία θέση μεταξύ των ανταγωνιστικών χωρών, με τον συνολικό δείκτη GRI να παρουσιάζει βελτίωση, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται σε ορισμένους επιμέρους δείκτες. Οι τομείς της εξυπηρέτησης, της καθαριότητας και της τοποθεσίας συνεχίζουν να αποτελούν τα ισχυρότερα σημεία της εμπειρίας φιλοξενίας, ενισχύοντας τη συνολική θετική εικόνα των ελληνικών ξενοδοχείων. Παράλληλα, αναδεικνύονται και περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, όπως η σχέση ποιότητας–τιμής, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, ο κλιματισμός, η οργάνωση και η διαχείριση ροών (οι «ουρές») σε περιόδους αιχμής, καθώς και ζητήματα θορύβου ή διασκέδασης, τα οποία επηρεάζουν την εμπειρία των επισκεπτών σε επιμέρους προορισμούς.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ