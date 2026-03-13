Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο – Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία 20χονου το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Ο 23χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές φέρεται να ομολόγησε την πράξη του παρουσιάζοντας ωστόσο τη δική του εκδοχή για το πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο. Ο 23χρονος συνελήφθη και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Γνώριμοι δράστης και θύμα Αρχικά ο νεαρός ισχυριζόταν ότι δέχθηκε επίθεση από 5 άγνωστα άτομα χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Επίσης υποστήριξε στην αρχική του κατάθεση ότι το μαχαίρι το βρήκε στον δρόμο ενώ δεχόταν την επίθεση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπεσε από κάποιον που τον χτυπούσε. Στη συνέχει ωστόσο άλλαξε τους αρχικούς του ισχυρισμούς και ανέφερε ότι τα άτομα με τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή ήταν τρία, όσα φαίνονται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Επίσης παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του ενώ αποκάλυψε ότι γνώριζε τον 20χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα. Τα κίνητρα Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλης Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, η Αστυνομία εξετάζει τους λόγους που η παρέα του θύματος βρέθηκε από τη δυτική Θεσσαλονίκη στην άλλη άκρη της πόλης, στην Καλαμαριά και επιτέθηκαν στον 23χρονο. Παράλληλα ο δράστης φαίνεται να αναφέρθηκε σε μια επίθεση που είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο με καταστροφές στο κατάστημα του πατέρα του στην ίδια περιοχή. Η Αστυνομία εξετάζει αν συνδέεται εκείνη η επίθεση με το αιματηρό επεισόδιο και αν στο ενδιάμεσο είχαν συμβεί και άλλα γεγονότα που κατέληξαν στη χθεσινή δολοφονία του 20χρονου. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας Η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου, Ελένη Ζαγγελίδου, μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, κάνοντας λόγο για δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο. «Διαπιστώθηκαν δύο τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο, το ένα τραύμα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα και το δεύτετο στην οπίσθια επιφάνεια, στην ραχιαία χώρα. Το πρώτο από αυτά, που αφορά στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, αφορά ουσιαστικά στην προκάρδια χώρα. Είναι τα καίρια χτυπήματα. Προφανώς το χτύπημα της προκάρδιας χώρας ακόμα πιο καίριο κτύπημα από το δεύτερο. Περισσότερες πληροφορίες όμως αναφορικά με τα τραύματα και αναφορικά με τα μαχαίρια, με τα όργανα θα έχουμε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία», όπως δήλωσε. Το χρονικό της θανάσιμης μαχαιριάς Βίντεο ντουκουμέντο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τρεις νεαροί με κουκούλες βγήκαν τρέχοντας από την οδό Παπαδημητρίου. Στη διασταύρωση με την οδό Αργοναυτών ο ένας από αυτούς 20 χρόνων αποσπάστηκε από την παρέα. Φαίνεται στο σχετικό βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ και η δημοσιογράφος, Δέσποινα Κρητικού, καθαρά αντιμετωπίζει πρόβλημα. Παραπατώντας έπεσε πάνω στον κάδο απορριμμάτων και σωριάστηκε στο έδαφος. Περαστικός βλέποντας το τι συμβαίνει φώναξε τους φίλους του 20χρονου να επιστρέψουν στο σημείο και έσπευσε να βοηθήσει. Σε λίγα δευτερόλεπτα οι άλλοι δύο νεαροί επέστρεψαν στο σημείο που ο φίλος τους κατέρρευσε. Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 10 το βράδυ όταν το θύμα δέχθηκε μαχαιριά από τον δράστη στον πνεύμονα λίγα μέτρα πιο μακριά από τα σημείο όπου κατέρρευσε. Έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγες ώρες όμως μετά κατέληξε. Η σορός του 20χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.