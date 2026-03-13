Η Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας μετονομάστηκε σε Αίθουσα «Γεώργιος Γραμματικάκης»

Τελετή ονοματοδοσίας της Αίθουσας Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας σε Αίθουσα «Γεώργιος Γραμματικάκης» πραγματοποιήθηκε -μέσα σε κλίμα συγκίνησης- την Τρίτη 10 Μαρτίου.
«Ο Γιώργος -τονίζει η σύζυγος του, Εύα- είχε εγκατασταθεί στην Κέρκυρα από το 2000 έως το 2004 ως πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με την άξια Διοικούσα Επιτροπή, τη βοήθεια μελών ΔΕΠ, φωτισμένων Κερκυραίων, αλλά και ανθρώπων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακόμη με τεράστια επιμονή και ικανότητα που ξεπερνούσε τους σκοπέλους, οδήγησε το Πανεπιστήμιο στην αυτονομία του. Είχε πάντα μεγάλη αγάπη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τους ανθρώπους της Κέρκυρας, με τους οποίους είχε συνδεθεί».
Με την ονοματοδοσία αυτή, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποδίδει την οφειλόμενη τιμή σε έναν κορυφαίο πανεπιστημιακό δάσκαλο, σε έναν επιστήμονα με αδάμαστο ήθος και σε έναν άνθρωπο του πνεύματος, που ταύτισε τη ζωή και το έργο του με την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Ενός ανθρώπου που βγήκε στην κοινωνία για να διδάξει, να πείσει και να εμπνεύσει, γιατί απλούστατα πίστευε ακράδαντα ότι η επιστήμη ανήκει σε όλους.
‘’Ο Γεώργιος Γραμματικάκης -τονίζει ο πρύτανης, κ. Ανδρέας Φλώρος- υπήρξε καταξιωμένος επιστήμονας στον χώρο της Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δομή της ύλης, με εγνωσμένο κύρος, άρτια επιστημονική κατάρτιση, σπουδαία πνευματική συγκρότηση και ακαδημαϊκό ήθος.
Άνθρωπος πολυδιάστατος, με παιδεία, καλλιέργεια και φροντίδα για την προσβασιμότητα στην επιστήμη και για την υψηλή εκλαΐκευσή της, στήριξε εμπράκτως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τη θέση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του (2000-2004) και το οδήγησε στην εφεξής αυτόνομη λειτουργία του.
Ο Σύλλογος Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στην Ιόνιο Ακαδημία και στον πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, για την τιμητική απόφαση.
«Η μεγάλη αυτή τιμή είναι οφειλόμενη -τονίζεται- προς τον διεθνούς κύρους επιστήμονα Γεώργιο Γραμματικάκη, τον συγγραφέα, διδάσκαλο, σπουδαίο Κρητικό. Εκφράζουμε τη χαρά μας και την υπερηφάνεια, καθώς η τιμή από την Ιόνιο Ακαδημία προς τον Γεώργιο Γραμματικάκη αντανακλά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα της οποίας υπήρξε από τα πλέον εκλεκτά μέλη, μα και σε όλη την Κρήτη και στην κοινωνία της, όπου άφησε έντονο πνευματικό και πολιτισμικό αποτύπωμα.
Για τον Σύλλογό μας, οι λέξεις ήθος, φως, ιδέες, Επιστήμη, Πολιτισμός, Παιδεία, Τέχνη, Ανθρωπιά, θα παραπέμπουν πάντα στον αγαπητό Γεώργιο Γραμματικάκη».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ