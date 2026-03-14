Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο : Υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δ.ΥΠ.Α. Διοικήτρια, κα Χορμόβα Γιαννούλα

Κοιν. : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Δ.ΥΠ.Α. – Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
Δ.ΥΠ.Α. – ΚΠΑ 2 Ρεθύμνου
Βουλευτές Ρεθύμνου
Γ.Σ.Ε.Ε.
Τοπικά ΜΜΕ

Θέμα: Υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. Ρεθύμνου

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από τους περίπου 25 υπαλλήλους που στελεχώνουν την τοπική υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α στο Ρέθυμνο, έχουν αποχωρήσει ήδη τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, μια εργασιακή σύμβουλος και μια ακόμα με πρόγραμμα που έληξε η σύμβασή της. Με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα κινδυνεύουν να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις πέντε εργασιακών συμβούλων ακόμα, ενώ δύο υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι με απόφαση δικαστηρίου έως τον ΙΟΥΝΙΟ του 2026.

Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των αιτήσεων τακτικής επιδότησης και λοιπών βοηθημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η αποχώρηση επιπλέον υπαλλήλων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερο πρόβλημα το τοπικό υποκατάστημα της Δ.ΥΠ.Α Ρεθύμνου, τόσο ως προς τη διεκπεραίωση επιδομάτων ανεργίας όσο και ως προς την επεξεργασία αιτημάτων σύζευξης και προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπάλληλοι της τοπικής υπηρεσίας.

Δεδομένου των ανωτέρω, αναμένουμε την απάντηση και τη μέριμνά σας, όσον αφορά τι θα απογίνει με την στελέχωση του δυναμικού της Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, της οποίας τη συμβολή χρειάζονται καθημερινά εκατοντάδες συνάδελφοι.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Αφηγήτρια ταινιών με την Κάτια...

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026 παρουσιάζει Αφηγήτρια Ταινιών 14 & 15 Μαρτίου «Σε...

Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Εορτασμού 25ης Μαρτίου 2026

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών...

politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Αφηγήτρια ταινιών με την Κάτια Γέρου στο 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST