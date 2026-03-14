Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο : Υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. Ρεθύμνου

Δ.ΥΠ.Α. Διοικήτρια, κα Χορμόβα Γιαννούλα

Θέμα: Υποστελέχωση της τοπικής υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. Ρεθύμνου

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από τους περίπου 25 υπαλλήλους που στελεχώνουν την τοπική υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α στο Ρέθυμνο, έχουν αποχωρήσει ήδη τρεις μόνιμοι υπάλληλοι, μια εργασιακή σύμβουλος και μια ακόμα με πρόγραμμα που έληξε η σύμβασή της. Με βάση την τρέχουσα επικαιρότητα κινδυνεύουν να μην ανανεωθούν οι συμβάσεις πέντε εργασιακών συμβούλων ακόμα, ενώ δύο υπάλληλοι είναι τοποθετημένοι με απόφαση δικαστηρίου έως τον ΙΟΥΝΙΟ του 2026.

Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έγκριση των αιτήσεων τακτικής επιδότησης και λοιπών βοηθημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η αποχώρηση επιπλέον υπαλλήλων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερο πρόβλημα το τοπικό υποκατάστημα της Δ.ΥΠ.Α Ρεθύμνου, τόσο ως προς τη διεκπεραίωση επιδομάτων ανεργίας όσο και ως προς την επεξεργασία αιτημάτων σύζευξης και προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλουν οι υπάλληλοι της τοπικής υπηρεσίας.

Δεδομένου των ανωτέρω, αναμένουμε την απάντηση και τη μέριμνά σας, όσον αφορά τι θα απογίνει με την στελέχωση του δυναμικού της Υπηρεσίας στο Ρέθυμνο, της οποίας τη συμβολή χρειάζονται καθημερινά εκατοντάδες συνάδελφοι.