Ρέθυμνο:Σύλληψη ατόμου με 817 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης άνω του επιτρεπόμενου ορίου σε τετραϋδοκανναβινόλη

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκαν 817 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν περισσότερα από 75 κιλά κάνναβης άνω του επιτρεπόμενου ορίου σε τετραϋδοκανναβινόλη

Συνελήφθη χθες (13.03.2026) το μεσημέρι στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης συσκευασίας και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε να εμπορεύεται προϊόντα κάνναβης η ποσόστωση των οποίων σε τετραϋδοκανναβινόλη (THC) είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Κατόπιν αυτού πρωινές ώρες χθες από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί ο 42χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -74 κιλά και 390 γραμμάρια- φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης σε (12) σακούλες

• -1 κιλό και 210 γραμμάρια- ακατέργαστης κάνναβης σε (686) συσκευασίες

• -124- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης – πάστα σοκολάτας σε (119) συσκευασίες

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.