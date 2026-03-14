Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι από την Τροχαία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης για την οδική ασφάλεια

Ελέγχθηκαν -435- οχήματα και βεβαιώθηκαν -285- παραβάσεις

Στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού σχεδίου δράσεων που εκπονεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης Κρήτης, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συντείνουν στην πρόκληση αυτών, κατά τη διάρκεια του 24ώρου χθες (13.03.2026) πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες δράσεις αλλά και λοιποί τροχονομικοί έλεγχοι σε όλο το οδικό δίκτυο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας και των Σταθμών Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ. σε διάφορα εκ περιτροπής σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε οχήματα και οδηγούς.

Συνολικά, ελέγχθηκαν -435- οχήματα και βεβαιώθηκαν -285- παραβάσεις εκ των οποίων:

• -3- για υπερβολική ταχύτητα

• -20- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• -1- για μη χρήση παιδιού καθίσματος

• -17- για αντικανονικούς ελιγμούς

• -7- για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

• -44- για μη τήρηση απόσταση ασφαλείας

• -16- για αντικανονικό προσπέρασμα

• -4- για παραβάσεις ταχογράφων

• -183- λοιπές παραβάσεις

Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη.

Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.