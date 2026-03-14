6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΠΔΕ Κρήτης-Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Συναισθηματική Νοημοσύνη και το μέλλον της μάθησης στην Ψηφιακή Εποχή: Επιπτώσεις, Προκλήσεις και Προοπτικές για την Εκπαίδευση

Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εισέλθει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή, εξοπλίζοντας τα σχολεία με εργαστήρια πληροφορικής, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κιτ ρομποτικής και εργαστήρια εικονικής πραγματικότητας, διασφαλίζοντας έτσι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση για τις μαθήτριες και τους μαθητές του νησιού.

Αυτό τόνισε στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην έναρξη του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, που ξεκίνησε χθες το απόγευμα (Παρασκευή) στο Πολιτιστικό Κέντρο και διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, με θέμα τη σχέση Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή.

Αναφερόμενος στο μέλλον της μάθησης, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας. «Μόνο εάν η μαθησιακή διαδικασία διατηρήσει το ανθρώπινο πρόσωπό της, θα είναι σε θέση να αποκαλύπτει τα κάθε λογής προσωπεία που θέτουν σε κίνδυνο την ατομική και τη συλλογική μας ύπαρξη», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, έδωσε συγχαρητήρια σε όσες και όσους συνεισφέρουν στην υλοποίηση του συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου έως 15 Μαρτίου.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανόλης Καρτσωνάκης στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στην δημόσια εκπαίδευση του νησιού.

Στην έναρξη των εργασιών συμμετείχαν ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, οι Αντιπεριφερειάρχες Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Νίκος Ξυλούρης, Γιάννης Αναστασάκης, εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Ερευνητικών-Επιστημονικών Ιδρυμάτων, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, φορέων και πολίτες.