Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Στη νέα γεώτρηση στην Τύλισο ο Μενέλαος Μποκέας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη νέα γεώτρηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Τύλισο επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τα αποτελέσματα της ανόρυξης και τη συμβολή της στην ενίσχυση της υδροδότησης της περιοχής.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τυλίσου Μανόλης Βασιλάκης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου Άρης Σαλούστρος και Μενέλαος Σκουλούδης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Μαρής, Τάσος Λιαδάκης και Φάνης Κοκκινάκης, καθώς και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου Γρηγόρης Περυσινάκης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ στον Δήμαρχο, η νέα γεώτρηση αποδίδει περίπου 50 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, με νερό άριστης ποιότητας, ποσότητα που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Τυλίσου.

Στο άμεσο επόμενο διάστημα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου μεταφοράς, ώστε το νερό να ενταχθεί στο υφιστάμενο σύστημα ύδρευσης της περιοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σημαντική ενίσχυση της επάρκειας υδροδότησης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Η νέα γεώτρηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Μαλεβιζίου και της ΔΕΥΑΜ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης που παρατηρούνται λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ετών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Σοκ στο Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος τεσσάρων μηνών
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου : Η «Αόρατη Ρύπανση» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST