Σοκ στο Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος τεσσάρων μηνών

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία Ηρακλείου μετά τον θάνατο μωρού μόλις τεσσάρων μηνών το πρωί του Σαββάτου

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε χωριό της ενδοχώρας του δήμου Ηρακλείου.

Το αγοράκι τεσσάρων μηνών το βρήκε νεκρό στη κούνια η μητέρα του, σύμφωνα με το cretalive.gr. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά

Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία – νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.

Δήμος Ηρακλείου : Η «Αόρατη Ρύπανση» η...

0
Ένα ποδήλατο γυμναστικής το δώρο του νικητή Ο Δήμος Ηρακλείου...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στη νέα γεώτρηση στην Τύλισο ο...

0
Τη νέα γεώτρηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Τύλισο επισκέφθηκε...

Δήμος Ηρακλείου : Η «Αόρατη Ρύπανση» η...

0
Ένα ποδήλατο γυμναστικής το δώρο του νικητή Ο Δήμος Ηρακλείου...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στη νέα γεώτρηση στην Τύλισο ο...

0
Τη νέα γεώτρηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Τύλισο επισκέφθηκε...
politika-kritis-ad
Φραντς Σούμπερτ – Χειμωνιάτικο Ταξίδι (Winterreise), D.911 σε ποίηση του Βίλχελμ Μύλλερ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου
Δήμος Μαλεβιζίου:Στη νέα γεώτρηση στην Τύλισο ο Μενέλαος Μποκέας
Εργασία στο νησί: «Εννιά ώρες, επτά μέρες και διαμονή σε τρώγλη; Δεν θα πάρω»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εργασία στο νησί: «Εννιά ώρες, επτά μέρες και διαμονή...

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από την εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παραβρέθηκε...

Δήμος Ηρακλείου : Η «Αόρατη Ρύπανση» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ένα ποδήλατο γυμναστικής το δώρο του νικητή Ο Δήμος Ηρακλείου...

Δήμος Μαλεβιζίου:Στη νέα γεώτρηση στην Τύλισο ο Μενέλαος Μποκέας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη νέα γεώτρηση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Τύλισο επισκέφθηκε...

