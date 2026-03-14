Δήμος Ηρακλείου : Η «Αόρατη Ρύπανση» η νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen

Ένα ποδήλατο γυμναστικής το δώρο του νικητή

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την Προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της Δημοτικής πλατφόρμας επιβράβευσης της ανακύκλωσης «Followgreen», followgreen.gr/heraklion.

Με τη νέα Πράσινη Αποστολή, για την «Αόρατη Ρύπανση», ανακαλύπτουμε τα μικροπλαστικά, τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού που καταλήγουν στο νερό, στο έδαφος και τελικά στην τροφική αλυσίδα. Μαθαίνουμε από πού προέρχονται, πώς επηρεάζουν το περιβάλλον και τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη διάδοσή τους. Κάθε μικρή αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες, από τα ρούχα που φοράμε μέχρι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των Δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και πλούσια δώρα. Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση στο link:

https://followgreen.gr/heraklion/mission/single/currnet.βάζοντας υποψηφιότητα για να κερδίσει ένα «Alpine BK-50 Ποδήλατο Γυμναστικής».

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού.

Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission. Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.