Αναζήτηση
ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Δ΄ Εβδομάδος Νηστειών 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026
***

16 Μαρτίου 2026. Δευτέρα Δ΄ Νηστειών
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.
6.30 μ.μ. Γενική Συνέλευση Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» – Κέντρο «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».

17 Μαρτίου 2026. Τρίτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον οικισμό Γιαννούδι.

18 Μαρτίου 2026. Τετάρτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων – Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Χαλέπας.

19 Μαρτίου 2026. Πέμπτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στον οικισμό Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου.

20 Μαρτίου 2026. Παρασκευή Δ΄ Νηστειών
7:00 μ.μ. Δ΄ Χαιρετισμοί – Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Ανωγείων.

22 Μαρτίου 2026. Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Οσίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος)
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία – Ιερός Ναός Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης.

6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Πορφυρίου Αγγελάκη, Προϊσταμένου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεραπέτρας, με θέμα: «Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος: οδοδείκτης στην πορεία από την πτώση στην Ανάσταση» – Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας Ρεθύμνης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST