Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Δ΄ Εβδομάδος Νηστειών 2026

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026
16 Μαρτίου 2026. Δευτέρα Δ΄ Νηστειών
5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.
6.30 μ.μ. Γενική Συνέλευση Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» – Κέντρο «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».
17 Μαρτίου 2026. Τρίτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον οικισμό Γιαννούδι.
18 Μαρτίου 2026. Τετάρτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων – Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Χαλέπας.
19 Μαρτίου 2026. Πέμπτη Δ΄ Νηστειών
6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στον οικισμό Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου.
20 Μαρτίου 2026. Παρασκευή Δ΄ Νηστειών
7:00 μ.μ. Δ΄ Χαιρετισμοί – Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Ανωγείων.
22 Μαρτίου 2026. Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Οσίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος)
7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία – Ιερός Ναός Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης.
6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Πορφυρίου Αγγελάκη, Προϊσταμένου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεραπέτρας, με θέμα: «Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος: οδοδείκτης στην πορεία από την πτώση στην Ανάσταση» – Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας Ρεθύμνης.