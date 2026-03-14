Ρέθυμνο:Πρόγραμμα Δ΄ Εβδομάδος Νηστειών 2026

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

16 Μαρτίου 2026. Δευτέρα Δ΄ Νηστειών

5.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.

6.30 μ.μ. Γενική Συνέλευση Συλλόγου «ΑΓΑΠΗ» – Κέντρο «ΘΕΟΜΗΤΩΡ».

17 Μαρτίου 2026. Τρίτη Δ΄ Νηστειών

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον οικισμό Γιαννούδι.

18 Μαρτίου 2026. Τετάρτη Δ΄ Νηστειών

6.00 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων – Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού Χαλέπας.

19 Μαρτίου 2026. Πέμπτη Δ΄ Νηστειών

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον – Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στον οικισμό Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου.

20 Μαρτίου 2026. Παρασκευή Δ΄ Νηστειών

7:00 μ.μ. Δ΄ Χαιρετισμοί – Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Ανωγείων.

22 Μαρτίου 2026. Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Οσίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος)

7.00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία – Ιερός Ναός Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνης.

6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Πορφυρίου Αγγελάκη, Προϊσταμένου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεραπέτρας, με θέμα: «Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος: οδοδείκτης στην πορεία από την πτώση στην Ανάσταση» – Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καλλιθέας Ρεθύμνης.