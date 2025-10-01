ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Αρχιερατική Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος του Επισκοπείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ
28 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Κυριακής, 28ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος του Επισκοπείου, συμπαραστατούμενος από τον καλό και αφοσιωμένο Εφημέριο, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Δερμιτζάκη, προς τον οποίο ευχήθηκε από καρδιάς καλή δύναμη και περαστικά, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά τη Θεία Λειτουργία, μνημόνευσε ιδιαίτερα τα ονόματα ασθενούντων κληρικών και λαϊκών αδελφών μας, προσευχόμενος στον Αθλοφόρο και Ιαματικό Παντελεήμονα για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Διαμαρτυρία για την όχληση από αγώνες drifting...

0
Ζητούν να μην δοθεί ξανά άδεια σε τέτοιες δραστηριότητες. Με...

«Υγειονομική βόμβα» στο ΠΑΓΝΗ: Ελλείψεις σε καθαριότητα...

0
Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα...

Διαμαρτυρία για την όχληση από αγώνες drifting...

0
Ζητούν να μην δοθεί ξανά άδεια σε τέτοιες δραστηριότητες. Με...

«Υγειονομική βόμβα» στο ΠΑΓΝΗ: Ελλείψεις σε καθαριότητα...

0
Το 2019 το μόνιμο προσωπικό του ΠΑΓΝΗ στον τομέα...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
