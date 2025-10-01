Κ. Σπυριδάκη: « Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν μπορούν άλλο να μένουν ακάλυπτοι – η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους »

Η Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, κατέθεσε τρεις Αναφορές προς το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, φέρνοντας στη Βουλή τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να ακουστεί δυνατά η φωνή των χιλιάδων ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων στον επισιτισμό, που στηρίζουν με κόπο και θυσίες τα τουριστικά ρεκόρ της χώρας.

Οι Αναφορές αναδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο του «success story» του ελληνικού τουρισμού: πίσω από τους αριθμούς και τα δισεκατομμύρια τζίρου, βρίσκονται εργαζόμενοι που μένουν ακάλυπτοι από την Πολιτεία, απροστάτευτοι στον αντεργατικό οδοστρωτήρα της Κυβέρνησης.

Η ΠΟΕΕΤ και τα σωματεία του κλάδου καταγγέλλουν:

• Σχεδόν 80.000 κενές θέσεις εργασίας που φορτώνουν τεράστιο βάρος σε όσους δουλεύουν, υποβαθμίζοντας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Στέγαση σε ακατάλληλες συνθήκες για εποχικούς εργαζόμενους, την ώρα που ο τουρισμός καταγράφει ρεκόρ.

• Μη καθολική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας

• Αποκλεισμό των εποχικά εργαζόμενων γυναικών από το επίδομα μητρότητας, που λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία οικογένειας σε έναν κλάδο με ήδη εξαντλητικές συνθήκες.

• Συστηματική υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, με αποτέλεσμα σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς να μην υπάρχει καν δυνατότητα ελέγχων.

Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι συγκεκριμένα και απολύτως εύλογα:

• Επέκταση του επιδόματος ανεργίας πέραν του μνημονιακού ορίου των τριών μηνών

• Εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγης για τους εποχικά εργαζόμενους.

• Καθολική εφαρμογή και έλεγχος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες.

• Επαναφορά του εφάπαξ και των ΒΑΕ, και με απόδοση του εφάπαξ στην 20ετία, όπως ίσχυε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου.

• Προστασία της μητρότητας στον κλάδο, με πλήρη κάλυψη των εποχικά εργαζόμενων γυναικών.

• Νέες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, ώστε να καθορίζεται ξανά από τους κοινωνικούς εταίρους.

• Θωράκιση του δικαιώματος στην απεργία και στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση.

Η κα. Σπυριδάκη τονίζει: «Ο τουρισμός δεν είναι μόνο νούμερ

α και ρεκόρ. Είναι οι άνθρωποι που κάθε μέρα, σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, στηρίζουν τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στήριξη τον χειμώνα, δικαίωμα στη μητρότητα και με αξιοπρεπείς μισθούς. Χωρίς τους εργαζόμενους, δεν υπάρχει τουρισμός.

Και είναι καιρός η Κυβέρνηση να σταματήσει τα χειροκροτήματα και να προχωρήσει σε πράξεις. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπάλληλου στην αίγλη που του αρμόζει, να δώσουμε προοπτική σε αυτόν τον κόσμο, γιατί μόνον έτσι θα εξασφαλίσουμε την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα που θα εγγυηθεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.».

Οι Αναφορές που κατατέθηκαν, φέρνουν στο επίκεντρο τη φωνή των ίδιων των εργαζομένων και τα δίκαια αιτήματά τους, που δεν μπορούν άλλο να αγνοούνται. Το ΠΑΣΟΚ, διαχρονικά στο πλευρό του κόσμου της εργασίας, απαιτεί ουσιαστικές πολιτικές που θα εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό δεν θα είναι «οι αόρατοι», αλλά οι πρωταγωνιστές ενός δίκαιου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου.