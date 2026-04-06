ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Διορισμός Αρχιερατικού Επιτρόπου Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

5 Απριλίου 2026

Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων, 5ης Απριλίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ατσιποπούλου, ανακοίνωσε τον διορισμό του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Μιχαήλ Μυστράκη,

Εφημερίου Ατσιποπούλου, στη θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Β΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, εις διαδοχήν του προσφάτως εις Κύριον εκδημήσαντος μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου και Ιεροδιδασκάλου Δημητρίου Μπεμπή, ο οποίος επί σειρά πολλών ετών υπηρέτησε ευόρκως και υποδειγματικώς την Τοπική μας Εκκλησία, αφήνοντας αγαθή μνήμη και παρακαταθήκη σε όλους.

Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στο νέο Αρχιερατικό Επίτροπο να ομοιάσει στην αγάπη και τη στοργή, το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μπεμπή και να προσφέρει γλυκείς καρπούς στη διακονία και από αυτή την έπαλξη που του εμπιστεύεται η Εκκλησία.

Ο νέος Αρχιερατικός Επίτροπος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και τις θερμές του ευχαριστίες, με την υπόσχεση ότι θα πράξει τα δέοντα για να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη της Εκκλησίας και στη νέα αυτή διακονία που του ανατίθεται.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

