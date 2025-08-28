Ρέθυμνο:Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο η πρόταση για τοποθέτηση προτομής του Γ. Κεφαλογιάννη στο δημοτικό κήπο

Ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ρεθύμνου η πρόταση για τοποθέτηση προτομής του τέως υπουργού και επι σειρά ετών βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη στο δημοτικό κήπο.

Ειδικότερα, υπέρ της πρότασης ψηφισαν οι: Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, Ιωσήφ Κοκολάκης, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Δημήτρης Λελεδάκης, Χαρά Λιανδρή, Στάθης Λουκογεωργάκης, Άγγελος Μαλάς, Μποτώνης Μποτονάκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Νίκος Προβιάς, Στέλιος Σαμψών, Στέλιος Σπανουδάκης, Στέλιος Σπαντιδάκης, Μάνος Τσάκωνας, Στέλιος Φραγκιαδάκης, Ειρήνη Κουτσαλεδάκη, Καλλιόπη Παπατζανή, Νίκος Αγριμάκης.

Καταψήφισαν την πρόταση οι: Γιώργος Σκορδίλης, Νίκος Αντωνίου, Νίκος Δερεδάκης, Μερσίνη Καρνή, Κώστας Μεργέμογλου, Μανόυσος Μανουσογιάννης και Ιωάννα Δακανάλη.

Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας ο οποίος τόνισε πως ο δήμος δέχθηκε επιστολή με επίσημη πρόταση της οικογένειας του Ι. Κεφαλογιάννη να τοποθετηθεί προτομή του εκλιπόντος που έχει φιλοτεχνηθεί με δαπάνη της ίδιας της οικογένειας στον δημοτικό κήπο, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του και στην προσφορά του στο Ρέθυμνο και τη χώρα.

Είχε προηγηθεί του αιτηματος, όπως τόνισε, προσωπική του συνάντηση με τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Κουτσογιάννη, τον γλύπτη που επιμεληθηκε την προτομή Πραξιτέλη Τζανουλίνο και με την υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη στον δημοτικό κήπο, προκειμένου να ξεναγηθούν οι μελετητές και να γνωρίσουν το χώρο ώστε η η όποια πρόταση να εχει το σεβασμό που απαιτεί ο δημοτικός κήπος και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες προτομές.

Η επίσημη πρόταση που κατατέθηκε στη συνέχεια περιλαμβάνει όλα τα σχέδια για την τοποθέτηση της προτομής στο βορειοδυτικό τμημα του κήπου, εν συνεχεία άλλων προτομών, τόνισε ο κ. Τσάκωνας

Στη συνέχεια το Τμήμα Πρασίνου εκανε δεκτό το αίτημα, ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφώνησε για τον τρόπο και την ακριβή θέση της τοποθέτησης της προτομής. Σημείωσε σχετικά ο κ. Τσάκωνας:

“Εισηγούμαστε την αποδοχή της πρότασης τονίζοντας πως ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε ο μακροβιότερος βουλευτής Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμενα διετέλεσε βουλευτής από το το 1948 εως το 1964 και από το 1974 εως το 2004 βουλευτής και υπουργός αλλα και αναγνωρίζοντας την προσφορά του προς το Ρέθυμνο σε πολλαπλά θέματα.

Ως αντιδήμαρχος πολιτισμού θα υπενθυμίσω την εξολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του θεάτρου Ερωφίλη στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 όπου μετά από αίτημα του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Αρχοντάκη, ως υπουργός εσωτερικών τότε ο Γ. Κεφαλογιάννης εξασφάλισε την χρηματοδότηση.

Στο δημοτικό κήπο φιλοξενούνται κι άλλες προτομές διακεκριμένων προσωπικοτήτων, συγεκριμένα δεκατρείς προτομές πολιτικών και αγωνιστών μεταξυ των οποίων πολιτικών αυτές των: Εμμ. Τσουδερού, Νικολάου Ασκούτση, Τίτου Πετυχάκη, Παύλου Βαρδινογιάννη, Στέλιου Δημητρακάκη και Εμμ. Παπαδογιάννη. Οι πέντε προτομές επίσης που ηταν στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου μετα την ανάπλαση μεταφέρθηκαν στο δημοτικό κήπο(…)

Η προτομή θα έχει διαστάσεις 1.40 επί 1.30, θα εφάπτεται του διαδρόμου και θα εχει αντίστοιχο ύψος με τις άλλες προτομές”.

Στ. Σπανουδάκης: Δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική απόφαση τιμής, αλλά ίσως μια υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του τόπου

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Στέλιος Σπανουδάκης του οποίου η οικογένεια έχει προσωπικές σχέσεις με την οικογένεια Κεφαλογιάννη, στην τοποθέτησή του τόνισε ότι “δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική απόφαση τιμής, αλλά ίσως μια υποχρέωση απέναντι στην ιστορία του τόπου μας. Τιμή σε ένα Ρεθεμνιώτη, που ασχέτως αν εμείς ταυτιζόμαστε ή όχι ιδεολογικά μαζί του, αυτός ταυτίστηκε με την ιστορία και την ανάπτυξη αυτού του τόπου για μισό αιώνα”.

Ο κ. Σπανουδάκης είπε χαρακτηριστικά πως ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπήρξε μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες του Ρεθύμνου, της Κρήτης και της Ελλάδας.

“Στη διάρκεια των 50 χρόνων κοινοβουλευτικού του βίου, υπήρξε υπουργός σε διάφορες κυβερνήσεις, με αρμοδιότητες σε καίρια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το Υπουργείο Τουρισμού.

Στάθηκε δίπλα σε όλες τις μεγάλες εθνικές υποθέσεις, πάντοτε με αίσθημα ευθύνης και με καθαρή, θαρραλέα φωνή. Στάθηκε όμως δίπλα και σε όλες τις τοπικές υποθέσεις αποδεικνύοντας συνεχώς την υπερβολικά μεγάλη αγάπη του για το Ρέθυμνο και του Ρεθυμνιώτες.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας δεν έμεινε σιωπηλός ούτε επέλεξε να φύγει εκτός Ελλάδας ενώ μπορούσε. Αγωνίστηκε και στάθηκε απέναντι στο καθεστώς με θάρρος. Πάνω από όλα έβαζε τη Δημοκρατία και την ελευθερία.

Στο Ρέθυμνο, η παρουσία του ήταν καθοριστική. Αγαπούσε τον τόπο και τον έβαζε πάνω απ’ όλα. Αγωνίστηκε για να έρθουν πόροι στον τόπο, να γίνουν έργα υποδομής, στήριξε τη βελτίωση του οδικού δικτύου, προώθησε λιμενικά έργα, τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών δομών. Στάθηκε αρωγός στον αγροτικό κόσμο και υποστήριξε την τουριστική ανάπτυξη. Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν παρών στο πρόβλημα κάθε Ρεθυμνιώτη.”

Ο ίδιος στη συνέχεια θέλησε να παραθέσει κάποια σημαντικά, όπως είπε, για τον τόπο έργα τα οποία εξελίχθηκαν από προσωπικές του παρεμβάσεις:

“•Συνέβαλε τα μέγιστα στη ανάπτυξη του πρωτόγονου Επαρχιακού οδικού δίκτυο. Το οποίο διαπίστωσε ο ίδιος στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία. Πίεσε λοιπόν με τη δημιουργία δύο κλιμακίων της ΜΟΜΑ στο Ρέθυμνο το 1959 ενώ σε όλους τους άλλους νομούς ήταν μόνο ένα.

• Επειδή ο νομός Ρεθύμνης ήταν στους 3 πιο φτωχούς νομούς της Ελλάδας πίεσε να ενταχθούν δύο σημαντικά έργα της εποχής στο πρόγραμμα του Κων/νου Καραμανλή «Μικροκοινοφελή Έργα»: την ολοκλήρωση της διανοίξεως του δρόμου Ρέθυμνο – Ι.Μ. Αρκαδίου και την δημιουργία του περιφερειακού δρόμος του φρουρίου της Φορτέτζας.

• Ξεκίνησε την προσπάθεια, για την ανάπτυξη, τον Ευπρεπισμός και την υγιεινή των χωριών, όπως ο ίδιος την είχε ονομάσει, διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις για την τσιμεντόστρωση των χωμάτινων πλατειών και δρόμων των χωριών του Ρεθύμνου. Αυτό ξεκίνησε το 1958 διεκδικώντας χρήματα από τον τότε υφυπουργό Οικονομικών Μανώλη Κεφαλογιάννη και συνεχίστηκε μετά τη Μεταπολίτευση, με χρηματοδοτήσεις από τον υπουργό Δημοσίων Έργων Χριστόφορο Στράτο. Το 1992, ως υπουργός Εσωτερικών χρηματοδότησε όλα τα χωριά του νομού με πολλά εκατομμύριου δραχμές για έργα υποδομής που απαιτούνταν.

1. Παράδειγμα τα Φρ. Μετόχια με 400 εκ. δραχμές (ο ίδιος πρόεδρος)

2. Ήταν γνωστή η φράση μεταξύ των εργολάβων της εποχής που έλεγαν «δουλεύω ακόμα τα χρήματα του Κεφαλογιάννη»

• Υπήρξε πολύ σημαντική η παρέμβαση του για τη παραμονή της έδρας στο Ρέθυμνο του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την δυναμική διεκδίκηση από το σύνολο του πολιτικού κόσμου του Ηράκλειο. Ήταν και ο λόγος που δεν πήρε Υπουργικό θώκο στην πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Είναι γνωστό το εξώφυλο της Ακρόπολης της εποχής για τον «Ενδοκρητικό Πόλεμο στη Βουλή για την Έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης». Ζητώντας τη συνδρομή του ίδιου του Καραμανλή αλλά και του Γ. Ράλλη, Υπουργού Παιδείας, το θέμα έκλεισε υπέρ του Ρεθύμνου.

• Το έργο ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου από τις πηγές της Αργυρούπολης ξεκίνησε όταν ήταν υφυπουργός Εσωτερικών, με χρηματοδότηση του Υπουργείου και με δάνειο της ΔΕΥΑΡ από το ΤΠΔ.

• Τεράστια η συμβολή του για την δημιουργία του Νοσοκομείου μας. Παρέλαβε ένα μικρό νοσοκομείο ολίγων κλεινών που είχε φτιαχτεί κυρίως με χρηματοδότηση της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ και ως Υφυπουργός Υγείας ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την κτιριολογική μελέτη και αμέσως φρόντισε να ενταχθεί η ανέγερσή του στο ΠΔΕ με την βοήθεια του Υπουργού Συντονισμού Παναγή Παπαληγούρα. Το έργο ολοκληρώθηκε με τον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1982 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ.

• Μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του ως υφυπουργός Υγείας ήταν η ίδρυση του ΚΑΒ και του δημόσιου τηλεφώνου για επείγουσες κλήσεις (το γνωστό σε όλους μας 166). Λειτουργούσε σαν συντονιστικό κέντρο για την επείγουσα φροντίδα και αποτέλεσε τον πρόδρομο του ΕΚΑΒ που ιδρύθηκε το 1985 από τον αείμνηστο Γεννηματά.

• Συνέβαλε σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παλιάς μας πόλης. Του εκσυγχρονισμού της ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων κόστους 4,5 δις δραχμών που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Ταμείου Συνοχής. Ένα σύστημα που κρατούσε από την Ενετοκρατία. Χρειάσθηκε ακόμα 1 δις δραχμές για την ολοκλήρωση του έργου (ανασκάφτηκε ολόκληρη η παλία πόλη) που το διεκδίκησαν, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης μαζί με τον βουλευτή Μανώλη Λουκάκη από τον τότε υφυπουργό Χρήστο Πάχτα. Το οποίο τελικά εξασφαλίσθηκε από τα αναπορρόφητα κονδύλια του έργου της Ψυττάλειας (10 δις).

• Συνέβαλε στη διάνοιξη του παραλιακού μετώπου έως τα Μυσίρια με ότι αυτό συνεπάγετε για την ανάπτυξη της πόλης μας, διεκδικώντας χρηματοδότηση και πάλι από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τον Υπουργό Χριστόφορο Στράτο.

• Ακόμα και η πλατεία εδώ μπροστά στο δημαρχείο, αναπλάστηκε με προσωπική του παρέμβαση και με χρηματοδότηση από τον Χριστόφορο Στράτο με την επιχειρηματολογία (πέραν των άλλων) ότι υπάρχει έτοιμος ο ανδριάντας του Ελευθερίου Βενιζέλου και έχει τεθεί έντονα το αίτημα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την τοποθέτηση του.

• Με προσωπική του συμβολή καθώς και του τότε προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου Γεωργίου Δρανδάκη ανεγέρθη σε χρόνο ρεκόρ για δημόσιο έργο το Δικαστικό μας Μέγαρο. Πρόλαβε και εγκαινιάστηκε δε από τον ίδιο τον Υπουργό που το ξεκίνησε.

• Σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ως υφυπουργός Εσωτερικών είναι ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων καθώς και ο Ν. 1080/80 για τις προσόδους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

• Άφησα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, κάτι που δεν αφορά το Ρέθυμνο αλλά ολόκληρη τη χώρα και πολλές ταλαιπωρημένες γενιές. Κάτι που από μόνο του θα έπρεπε να ήταν λόγος για να τον τιμήσουμε εμείς, ως Ρεθεμνιώτη. Αυτό είναι η απόφαση του για την καύση 32.000.000 φακέλων Ελλήνων πολιτών που περιείχαν μέσα καταγραφές για τα πολιτικά τους φρονήματα. Πραγματικά μια πράξη ουσίας και βαθύτατου συμβολισμού, που έβαλε τέλος σε ένα διχαστικό παρελθόν το οποίο δεν πρέπει επουδενί εμείς, οι νεότερες γενιές να επαναφέρουμε με τις πράξεις ή τις αποφάσεις μας”.

Oλοκλήρωσε την τοποθέτησή του λεγοντας χαρακτηριστικά: Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης ήταν ένας πολιτικός παλαιάς κοπής, που πολιτεύτηκε σε εποχές ιδεολογικά φορτισμένες. Με έντονα μίση και πάθη. Που έκανε και λάθη τα οποία και πλήρωσε. Ανατρέχοντας όμως στις σελίδες της πολιτικής ιστορίας του τόπου μας θα βρούμε πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις πολιτικών ανδρών.

Η ουσία είναι ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πολιτεύτηκε 50 χρόνια προσπαθώντας να κάνει καλό στον τόπο του. Και αυτό το κατάφερε. Και εμείς, μακριά πια από αυτές τις πολωμένες εποχές, με καθαρό μυαλό και παρά τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, οφείλουμε αυτό να του το αναγνωρίσουμε”.

Ρ. ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗ: Ανάγκη σχεδιασμού για την τοποθέτηση προτομών

“Επειδή πρόκειται για πολιτική προσωπικότητα που εχουν συνδυαστεί όλα τα χρόνια δράσης του με το Ρέθυμνο, προτείνω να τοποθετηθεί η προτομή του Γ. Κεφαλογιάννη, όπως θα ημουν θετική και σε άλλους ανθρώπους της πολιτικής, χωρίς κομματικές παρωπίδες, ή ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης”, τόνισε στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της μειζονος μειοψηφίας Ρένα Κουτσαλεδάκη.

Ωστόσο επεσήμανε πως υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού για το θέμα της τοποθέτηση προτομών.” Ο κήπος υπάρχει για πολλές χρήσεις. Εκτός από τα δέντρα και την αναψυχή, έχει μεσα και αγάλματα, συνολικά 13, χωρίς να υπάρχει καποια θεματική ενότητα για κάθε ένα από αυτά.

Με αφορμ.η αυτό το αίτημα, να γίνει ενας σχεδιασμός για το που θα τοποθετούνται οι προτομές, οχι όλες στον κήπο, να υπάρξει μια θεσμικότητα, μια επιτροπή ονοματοθεσίας και ιεράρχησης όλων των αιτήσεων”, είπε.

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: H τοποθέτηση προτομών σε δημοτικούς χώρους πρέπει να παίρνει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν το δημόσιο αίσθημα

Καταψήφισε την πρόταση η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης με τον επικεφαλής της Μ. Μανουσογιάννη να τονίζει πως “κατανοούμε την επιθυμία αναγνώρισης του αποτυπώματος που κοινωνικοί και πολιτικοί παράγοντες άφησαν στην εξέλιξη του τόπου. Αυτό δεν εμποδίζει η εκ μέρους μας αξιολόγησή τους να γίνεται με τα δικά μας κριτήρια”, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τον Γ. Κεφαλογιάννη “ήμασταν πολιτικοί και κυρίως ταξικοί αντίπαλοι”.

“Κατά την γνώμη μας η τοποθέτηση προτομών σε δημοτικούς χώρους πρέπει να παίρνει πολύ σοβαρά υπ’ όψιν το δημόσιο αίσθημα. Να γίνεται για να τιμηθούν η αυτοθυσία, ο ηρωισμός, η μεγάλη ανιδιοτέλεια και γενικά πολύ υψηλές αρετές που διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμά τους. Η μακρόχρονη ενασχόληση με τα κοινά, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφήνει τα σημάδια της στην εξέλιξη του τόπου δεν είναι αρκετή, κατά την γνώμη μας, για να δικαιολογήσει την τοποθέτηση προτομών στον δημοτικό κήπο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να γίνεται αυτό (ονοματοθεσία δρόμων, πλατειών κλπ)

Ειδικά για την συγκεκριμένη πρόταση:

Θεμελιώνεται κυρίως στο γεγονός της μόνιμης εκλογής του ως βουλευτής Ρεθύμνου από το 1958 μέχρι το 2004 με μόνη διακοπή την περίοδο της δικτατορίας που δεν υπήρχαν εκλογές. Εκλογή μάλιστα που μετά την αποχώρηση του Γιάννη Κεφαλογιάννη συνεχίζεται αδιάλειπτα από τους γόνους της ίδιας οικογένειας σχεδόν «κληρονομικό δικαίω». Η μακρόχρονη αυτή πολιτική παρουσία, που βεβαίως γίνεται με εκλογές, έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η αστική τάξη που θα καταργούσε τα τζάκια της φεουδαρχίας και την κληρονομική διαδοχή της πολιτικής εξουσίας, φαίνεται να άλλαξε τον τρόπο αλλά όχι την ουσία.

Η όλη διαδικασία που ακολουθείται δίνει έντονα την αίσθηση της επιβολής μιας προειλημμένης απόφασης. Έχουν όλα ετοιμαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια σε ανύποπτο τόπο και χρόνο και τα «κυρίαρχα» όργανα του Δήμου θα πρέπει απλά να την αποδεχθούν. Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η απόφαση σύγκλισης της Δημοτικής Κοινότητας για να επανεξετάσει την πρώτη απόφαση της.

Τα παραπάνω πυροδότησαν και μια σειρά αντιδράσεις. Και δεν αναφερόμαστε στις αντιδράσεις άλλων παρατάξεων του αστικού πολιτικού συστήματος, που βγαίνουν στα κεραμίδια αγνοώντας τα του δικού τους οίκου. Ήρθαν ξανά στην επιφάνεια, από ανθρώπους που δεν έχουν κομματικά κίνητρα, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα για πολύ ευαίσθητα θέματα, που εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να μην τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν.

Κατά την γνώμη μας η διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος από τον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο υπήρξε τουλάχιστον ατυχέστατη. Ανεξάρτητα από επιθυμίες και προσωπικές επιλογές, τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα επιβάλλουν προσεκτική διαβούλευση πριν επισημοποιηθούν και δημοσιοποιηθούν. Πολύ προσεκτική εκτίμηση των διαθέσεων του συνόλου ή έστω της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας”.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη

“Η οικογένεια ζήτησε την απόδοση τιμής με μια προτομή για έναν άνθρωπο που ήταν επί 50 χρόνια βουλευτής και πρόσφερε στον τόπο. Oτι εγινε, εγινε σε συννενόηση της οικογενειας με εμάς. Για όποιον γίνεται μια προτομή υπάρχει ο λόγος και ο αντίλογος. Δε συμφωνούν όλοι. Αλλά δεν παραγνωρίζουν οι ρεθυμνιώτες την προσφορά”, τόνισε παίρνοντας το λόγο στο τέλος της συζήτησης ο δήμαρχος Ρεθύμνου Γ. Μαρινάκης.

Είπε επίσης οτι στη Δημοτική Κοινότητα (στη δεύτερη συνεδρίαση όπου παρέστη μαζί με τον κ. Τσάκωνα) “τους παρακαλέσαμε αν θέλουν να συζητήσουν το θέμα και αποχώρησα, διότι αυτό που είπαν ήταν οτι δεν τους άρεσει η επιλογή του κήπου. Τους είπαμε πως οτι έγινε έγινε μετά απο συννενόηση της οικογένειας με εμάς, ότι αναθέσαμε στην τεχνική υπηρεσία να δεί τα τεχνικά θέματα και οτι οι αρχιτεκτονες έχουν συμμορφωθεί με τις κατευθύνσεις του δικού μας αρχιτέκτονα”

Αναφερόμενος στην προσφορά του Γ. Κεφαλογιάννη είπε πως η συμβολή του για να παραμείνει η εδρα του πανεπιστήμιου στο Ρέθυμνο, ήταν πολύ σημαντική όπως και στα σημαντικά έργα, την ύδρευση, την αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

“Εκλέγονταν επί 50 χρονια- πλην της περιόδου της χούντας όπου ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά του.

Ένα ειχε ο Κεφαλογιάννης που τον αμαύρωσε, στο τέλος. Την ποινική του περιπέτεια.

Το πλήρωσε όμως και εχουν περάσει από τότε 17 χρόνια(…)

Εγώ επειδή έχω κάνει πολλά λάθη, δεν μπορώ να ειμαι τόσο άτεγκτος. Ξέρω οτι όλοι οι άνθρωποι εχουν δικαίωμα να τους συγχωρούμε.

Τον γνώριζα, άσχετα που δεν τον υποστήριξα ποτέ. Ηταν φανατικός ρεθυμνιώτης, είχε υπερβολικό ζήλο ίσως, και η τάση του να εξυπηρετεί τους πάντες τον έκαναν και λίγο πολιτικά ‘αφελή΄. Τέτοιο ηταν και το λάθος του το οποίο το πλήρωσε.

Σήμερα, όμως εμείς, όταν βαζουμε μια προτομή δεν αποστερούμε το δικαίωμα από τον κάθε πολίτη όταν περνάει απο εκεί να σκέφτεται ότι θέλει

Είναι ιστορικό λαθος όμως να κρινουμε με όρους του σήμερα πολιτικούς παλαιάς κοπής και άλλης νοοτροπίας.

Αυτή τη στιγμή τιμούμε μια διαρκή πορεία και την επιλογή που έκαναν οι ρεθυμνιώτες στο πρόσωπό του επί 50 χρόνια και μετά στομπρόσωπο της κόρης του. Που σημαίνει οτι δεν την αποδοκιμάσαν ποτέ την οικογενεια.

Πρέπει να είμαστε γενναίοι… Το σώμα αποτελείται από ανθρώπους που είναι από διαφορους χώρους και νομίζω οτι η μεγαλοθυμία μας ειναι να αναγνωρίζουμε τον αντίπαλο.

Νομίζω τέλος οτι ο Κεφαλογιάννης δεν κοίταγε το πολιτικό σου φρόνημα. Όταν ηταν να βοηθήσει, βοηθούσε χωρίς να ρωτήσει. Του αναγνωρίζω το λάθος που έκανε αλλά αναγνωρίζω τη φιλοπατρία του και την αγάπη του για το Ρέθυμνο. Δεν βγάζουμε απαλλακτικό βούλευμα. Αλλά να μην έχουμε επιλεκτική μνημη και να ειμαστε πολύ επιεικείς με κάποιους και αυστηροί με κάποιους άλλους. Αν πούμε σήμερα όχι λεμε δηλαδή οτι ο Κεφαλογιάννης δεν αξίζει την τιμή οποιουδήποτε άλλου; ".