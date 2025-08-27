ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

“Ναι” κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου για την προτομή Γ. Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο

Με 19 ψήφους υπερ και επτά κατά υπερψηφίστηκε πριν από λίγο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου η εισήγηση για την τοποθέτηση της προτομής του τέως υπουργού και επί σειρά ετών βουλευτή Ρεθύμνης Γιάννη Κεφαλογιάννη στον Δημοτικό Κήπο.

Ειδικότερα, την πρόταση υπερψήφισαν οι: Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, Σήφης Κοκολάκης, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Δημήτρης Λελεδάκης, Χαρά Λιανδρή, Στάθης Λουκογεωργάκης, Άγγελος Μαλάς, Μποτώνης Μποτονάκης, Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Νίκος Προβιάς, Στέλιος Σαμψών, Στέλιος Σπανουδάκης, Στέλιος Σπαντιδάκης, Μάνος Τσάκωνας, Στέλιος Φραγκιαδάκης, Ειρήνη Κουτσαλεδάκη, Καλλιόπη Παπατζανή, Νίκος Αγριμάκης.

Την πρόταση καταψήφισαν οι: Γιώργος Σκορδίλης, Νίκος Αντωνίου, Νίκος Δερεδάκης, Μερσίνη Καρνή, Κώστας Μεργέμογλου, Μανόυσος Μανουσογιάννης και Ιωάννα Δακανάλη.

 

ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο για το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων (καύσης) στο Ηράκλειο
