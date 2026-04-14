Ρέθυμνο:Ενημερωτική συνάντηση για την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση – συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος ΣΣ ΚΑΠ – Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη)», για έργα δημοσίου ενδιαφέροντος.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.
Απευθύνεται σε:
• ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους φορείς αυτών,
• Φορείς Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
• Νομικά πρόσωπα (υφιστάμενα ή υπό ίδρυση) – τοπικούς φορείς, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν οι επιλέξιμες δράσεις (υπο-παρεμβάσεις) της 1ης πρόσκλησης που σχετίζονται με έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, οι δυνατότητες συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης.