Ρέθυμνο:Ενημερωτική συνάντηση για την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσίου ενδιαφέροντος στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση – συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος ΣΣ ΚΑΠ – Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη)», για έργα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου.

Απευθύνεται σε:

• ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους φορείς αυτών,

• Φορείς Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

• Νομικά πρόσωπα (υφιστάμενα ή υπό ίδρυση) – τοπικούς φορείς, όπως Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, ΝΠΙΔ, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν οι επιλέξιμες δράσεις (υπο-παρεμβάσεις) της 1ης πρόσκλησης που σχετίζονται με έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, οι δυνατότητες συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής καθώς και οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης.