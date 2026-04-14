Δήμος Ηρακλείου:Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα στο σύστημα αυτόματου ελέγχου φωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ που προκάλεσε αρρυθμία στον δημοτικό φωτισμό

Έπειτα από τις συνεχείς επικοινωνίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα μέχρι και σήμερα, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που προκάλεσε αρρυθμία σε γραμμές του δημοτικού φωτισμού της πόλης.

Σύμφωνα με την σημερινή (14/4) ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Δήμο Ηρακλείου, τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται στους υποσταθμούς με στόχο από το βράδυ της Τρίτης 14/4 να έχει υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα και να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον ΔΕΔΔΗΕ.