Δήμος Ρεθύμνης:Εργασίες συντήρησης στην παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι η παιδική χαρά του Δημοτικού Κήπου θα παραμείνει κλειστή λόγω εργασιών αποξήλωσης φθαρμένου εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών συντηρήσεων.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος έχει εντάξει στο Τεχνικό του Πρόγραμμα ποσόν της τάξης των 300.000 € από ίδιους πόρους, προκειμένου να προχωρήσει εντός του τρέχοντος έτους σε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση έργου πλήρους ανακατασκευής – ανακαίνισης της εν λόγω παιδικής χαράς.