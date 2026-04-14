Δήμος Ρεθύμνης:Σε δήλωση και καθαρισμό του οικοπέδου τους καλούνται οι ιδιοκτήτες κατά την αντιπυρική περίοδο, η οποία έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από 1η Απριλίου

Υποχρέωση δήλωσης και καθαρισμού οικοπέδων από 1η Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2026 και υποχρέωση συντήρησης του καθαρισμού μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31 Οκτωβρίου 2026)

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ρεθύμνης, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026 από 01/05/2026 έως 31/10/2026, υπενθυμίζει στους δημότες του:

Την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καθαρισμού των οικοπέδων τους και για την σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43 του Ν.5281/26 από 1η Απριλίου έως και την 15η Ιουνίου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://akatharista.apps.gov.gr/ ή κάνοντας αναζήτηση στο διαδίκτυο με τον όρο «ακαθάριστα οικόπεδα gov».

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με κάθε πρόσφορο μέσο. (αρθρ.41 παρ.7 Ν.5281/2026)

Υπενθυμίζουμε ότι υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

(α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας,

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτηρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

• Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

• Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

• Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εναπόθεσή τους σε κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξή τους με οικιακά απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη (άρθρο 10 της ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021).

Αξίζει να δοθεί μεγάλη προσοχή σχετικά με την διαδικασία επιβολής προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, η οποία είναι η εξής:

• Μη υποβολή δήλωσης και μη καθαρισμός οικοπέδου: 500€.

• Μη υποβολή δήλωσης ενώ έχουν γίνει οι ενέργειες καθαρισμού του οικοπέδου: 100 €.

• Ψευδής δήλωση: χρηματική ποινή 5000 € και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στον καθαρισμό ή αν δεν συντηρούν τον χώρο καθ` όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο: 1€/τ.μ. με ελάχιστο τα 200 € και μέγιστο ποσό τα 2000 €. Εφόσον ο Δήμος αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού θα υπάρχει και χρέωση της δαπάνης αυτής.

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ρεθύμνης προσβλέπει στην άμεση ανταπόκριση και συνεργασία των κατοίκων του Δήμου, για την εξάλειψη του κινδύνου πυρκαγιάς, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την μείωση του αριθμού εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές και πεδινές εκτάσεις.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ρεθύμνης

Σκορδίλης Γεώργιος