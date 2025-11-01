ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο «Οδική Παράκαμψη Οικισμού Αξού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 8,3 εκατομμυρίων ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η απόφαση ένταξης του έργου «Οδική Παράκαμψη Οικισμού Αξού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπεγράφη χτες από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κας Μαρίας Λιονή.

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου δρόμου συνολικού μήκους 3.672 μέτρων, ο οποίος θα παρακάμπτει πλήρως τον οικισμό Αξού.

Το έργο περιλαμβάνει τη νέα χάραξη, δύο ισόπεδους κόμβους για την ασφαλή σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο, συνδετήριες οδούς, καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα σήμανσης, ασφάλισης και φωτισμού στους κόμβους.
Περιλαμβάνονται και τα υποέργα:

• Γεωφυσική έρευνα
• Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ
• Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Μελετητή οδικού έργου:
• Εργασίες επίβλεψης από αρχαιολογία

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, δήλωσε σχετικά:

«Η υπογραφή της ένταξης του έργου “Οδική Παράκαμψη Οικισμού Αξού” αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και της οδικής ασφάλειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Πρόκειται για ένα έργο που οι κάτοικοι της περιοχής ανέμεναν εδώ και χρόνια, καθώς θα

δώσει οριστική λύση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα του οικισμού και θα αναβαθμίσει συνολικά την ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Με τη νέα χάραξη, η Αξός αποκτά έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό δρόμο, που θα αποσυμφορήσει το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού και θα συμβάλει στην ανάδειξή του ως τόπου ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για τη συνεχή στήριξή του στα έργα που προωθούμε για το Ρέθυμνο, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που εργάστηκαν μεθοδικά για την ωρίμανση και ένταξη του έργου.
Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί έργα ουσίας, που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών μας.»

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
