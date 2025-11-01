ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Διακοπή Κυκλοφορίας στον Δρόμο προς Αλικιανό με την Μεταλλική Γέφυρα του Κερίτη λόγω Εργασιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφερειακή ενότητα Χανίων ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που διέρχεται από την παλιά μεταλλική γέφυρα του Κερίτη στον Αλικιανό, λόγω εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης της μεταλλικής κατασκευής, η οποία είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά την κατάρρευση της ιστορικής πέτρινης γέφυρας το 2019.

Υπενθυμίζεται στο κοινό ότι η διέλευση όλων των οχημάτων προς και από τις περιοχές που εξυπηρετούνται, πλέον πραγματοποιείται αποκλειστικά και με ασφάλεια μέσω της Νέας Γέφυρας του Κερίτη, η οποία έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Παρακαλούνται θερμά οι οδηγοί και οι κάτοικοι να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, προς αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο...

0
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 119.138...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο...

0
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 119.138...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο «Οδική Παράκαμψη Οικισμού Αξού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 8,3 εκατομμυρίων ευρώ
Επόμενο άρθρο
Ανακοίνωση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου: Ωράριο Λειτουργίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 119.138...

Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 2025-2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST