Χανιά:Διακοπή Κυκλοφορίας στον Δρόμο προς Αλικιανό με την Μεταλλική Γέφυρα του Κερίτη λόγω Εργασιών

Η Περιφερειακή ενότητα Χανίων ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο που διέρχεται από την παλιά μεταλλική γέφυρα του Κερίτη στον Αλικιανό, λόγω εργασιών αποξήλωσης και απομάκρυνσης της μεταλλικής κατασκευής, η οποία είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά την κατάρρευση της ιστορικής πέτρινης γέφυρας το 2019.

Υπενθυμίζεται στο κοινό ότι η διέλευση όλων των οχημάτων προς και από τις περιοχές που εξυπηρετούνται, πλέον πραγματοποιείται αποκλειστικά και με ασφάλεια μέσω της Νέας Γέφυρας του Κερίτη, η οποία έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Παρακαλούνται θερμά οι οδηγοί και οι κάτοικοι να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, προς αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.