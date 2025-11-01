Ανακοίνωση Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου: Ωράριο Λειτουργίας

Σας ενημερώνουμε ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου 2025 μέχρι 31.03.2026, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ως εξής:

1. Ωράριο λειτουργίας

Νοέμβριος 2025 (έως 30.11.2025)

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 08.00 π.μ. – 18.00 μ.μ.

Τετάρτη: 13.00 μ.μ. – 18.00 μ.μ.

Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026 (01.12.2025 – 31.03.2026)

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή: 08.30 π.μ. – 15.30 μ.μ.

Τετάρτη: 10.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.

2. Η προσέλευση των επισκεπτών θα επιτρέπεται έως και είκοσι (20΄) λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου.

3. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό κατά την 25η και 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου και 25η Μαρτίου, επίσημες αργίες του Κράτους.

4. Τις λοιπές ημέρες αργίας για το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 1157/1981, ΦΕΚ 126/Α/12-5-1981 αρ. 11 παρ. 1), δηλαδή την ημέρα των Θεοφανίων και την Καθαρά Δευτέρα, το Μουσείο θα λειτουργεί με ωράριο 08.30 π.μ. – 15:30 μ.μ.

5. Κάθε επιμέρους ρύθμιση για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, κατά παρέκκλιση και πέραν του καθορισμένου ωραρίου, θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου