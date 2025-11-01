ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Νέα χειμερινά δρομολόγια ηλεκτρικών λεωφορείων Park & Ride Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, τίθενται σε ισχύ τα τροποποιημένα δρομολόγια των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τους δύο περιφερειακούς υπαίθριους χώρους στάθμευσης (Park & Ride) στον Κλαδισό και το Πάρκο Μαρκοπούλου.

Τα δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο θα ξεκινούν από τον Κλαδισό στις 07:00, με το τελευταίο δρομολόγιο να πραγματοποιείται στις 22:40, και από το Πάρκο Μαρκοπούλου στις 07:15, με το τελευταίο δρομολόγιο να πραγματοποιείται στις 23:00.

Σημειώνεται ότι, για υπηρεσιακούς λόγους, δεν θα πραγματοποιούνται τα εξής δρομολόγια: από τον Κλαδισό στις 10:20, 11:20, 18:20 και 19:20 καθώς και από το Μαρκόπουλο στις 10:40, 11:40, 18:40 και 19:40.

Κατά τη λειτουργία των περιφερειακών πάρκινγκ, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να σταθμεύουν δωρεάν τα οχήματά τους ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο Δήμος Χανίων διαθέτει δωρεάν δρομολόγια ηλεκτρικών λεωφορείων, που συνδέουν τους χώρους στάθμευσης με το κέντρο της πόλης, εξασφαλίζοντας άνετη και φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση.

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία του Δήμου πραγματοποιούν τα παραπάνω δρομολόγια καθημερινά, από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός Κυριακής και αργιών.

Διαδρομή ηλεκτρικού λεωφορείου:

Χώρος στάθμευσης Κλαδισού
Στάση Αγίου Νεκταρίου (Κισσάμου 117)
Στάση Κυδωνίας (Κυδωνίας 71, έμπροσθεν Υπεραστικού ΚΤΕΛ)
Στάση Εθνική Τράπεζα (Τζανακάκη 1)
Στάση Ολύμπια (Α. Παπανδρέου 81)
Χώρος στάθμευσης πρώην στρατόπεδο – πάρκο Μαρκοπούλου
Στάση Πολεμικό Μουσείο (Τζανακάκη 100)
Στάση Χατζημιχάλη Γιάνναρη (40-42)
Στάση Εικονοστάσι (Κισσάμου 78)
Χώρος Στάθμευσης Κλαδισσού

