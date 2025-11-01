Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 2025-2026

Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:
1 Νοεμβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00΄-15:30΄
Σάββατο: 09:00΄ – 15:00΄
Κυριακή – Αργίες: Κλειστά
[ΑΡΓΙΕΣ: 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Πρωτομαγιά, 11 Νοεμβρίου (Πολιούχου Αγίου Μηνά), 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου]
Λειτουργία Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό με προηγούμενη συνεννόηση.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810-283219, εσωτ. 110.
Η πρόσβαση στο ΙΜΚ Café και το Πωλητήριο είναι ελεύθερη στις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.