ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 2025-2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

1 Νοεμβρίου 2025 – 31 Μαρτίου 2026
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00΄-15:30΄
Σάββατο: 09:00΄ – 15:00΄
Κυριακή – Αργίες: Κλειστά

[ΑΡΓΙΕΣ: 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια), Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Πρωτομαγιά, 11 Νοεμβρίου (Πολιούχου Αγίου Μηνά), 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου]

Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό με προηγούμενη συνεννόηση.
Τηλ. επικοινωνίας: 2810-283219, εσωτ. 110.
Η πρόσβαση στο ΙΜΚ Café και το Πωλητήριο είναι ελεύθερη στις ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία –...

0
Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία –...

0
Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Νέα χειμερινά δρομολόγια ηλεκτρικών λεωφορείων Park & Ride Δήμου Χανίων
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 119.138...

Νέα χειμερινά δρομολόγια ηλεκτρικών λεωφορείων Park & Ride Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST