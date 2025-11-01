ΚΡΗΤΗ

Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

119.138 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε για φέτος, η περίοδος επισκεψιμότητας στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Κατά τη φετινή περίοδο το Φαράγγι παρέμεινε ανοικτό στο κοινό για 151 ημέρες συνολικά και ο αριθμός επισκεπτών ανήλθε σε 119.138 άτομα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, και πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου του 2026, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υποδομών επισκεψιμότητας εντός του Φαραγγιού.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς διέλευσης των επισκεπτών, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και ομαλή έναρξη λειτουργίας του Δρυμού για τη νέα περίοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές και λοιπές φυσικές συνθήκες.

ΟΦΥΠΕΚΑ
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες: www.necca.gr.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου...

0
Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

0
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου...

0
Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 2025-2026
Επόμενο άρθρο
Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο: Θρίλερ με την οικογενειακή τραγωδία – Τα στοιχεία που παραπέμπουν σε έγκλημα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο δεύτερος νεκρός φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο που δυσκολεύει...

Κρήτη:Επιχείρηση διάσωσης 34 μεταναστών στη Γαύδο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Όπως έγινε γνωστό, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της...

Ηράκλειο:Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης 2025-2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από τη Σάββατο 1 Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο...

Νέα χειμερινά δρομολόγια ηλεκτρικών λεωφορείων Park & Ride Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST