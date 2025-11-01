Χανιά:Ολοκληρώθηκε , η περίοδος επισκεψιμότητας 2025 στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 2025 ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

119.138 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώθηκε για φέτος, η περίοδος επισκεψιμότητας στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Κατά τη φετινή περίοδο το Φαράγγι παρέμεινε ανοικτό στο κοινό για 151 ημέρες συνολικά και ο αριθμός επισκεπτών ανήλθε σε 119.138 άτομα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, και πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου του 2026, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υποδομών επισκεψιμότητας εντός του Φαραγγιού.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για την κάλυψη αναγκών ασφαλούς διέλευσης των επισκεπτών, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και ομαλή έναρξη λειτουργίας του Δρυμού για τη νέα περίοδο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές και λοιπές φυσικές συνθήκες.

ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες: www.necca.gr.