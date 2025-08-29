Ρέθυμνο:Επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, για τον Κόμβο της Επισκοπής απέστειλε σήμερα η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, απέστειλε σήμερα επιστολή σχετικά με τον Κόμβο Επισκοπής στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

« Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να θέσουμε υπόψη σας ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που αφορά στην οδική ασφάλεια και στη λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής, Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων, Δήμου Ρεθύμνης.

Κατά την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές» από τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης – ΟΑΚ Α.Ε., τοποθετήθηκε προσωρινός κυκλικός κόμβος στην Επισκοπή για λόγους εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακής ρύθμισης. Ο κόμβος αυτός, αν και προσωρινός, απέδειξε στην πράξη την αποτελεσματικότητά του, καθώς διευθέτησε ομαλά την κυκλοφορία, χωρίς να προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα ή ατυχήματα.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη εγκεκριμένη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή δύο ασύμμετρων τρισκελών ισόπεδων κόμβων σε απόσταση μόλις 90 μ., με σήμανση STOP και αριστερές στροφές επί του ΒΟΑΚ. Η λύση αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και των αριστερών στροφών, που δυσχεραίνουν την ασφαλή απεμπλοκή των οχημάτων.

Αντιθέτως, ο προσωρινός κυκλικός κόμβος αποδείχθηκε στην πράξη σαφώς ασφαλέστερος και λειτουργικότερος. Γι’ αυτόν τον λόγο, τόσο οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι όσο και ο ΟΑΚ Α.Ε. ζητούν τη μονιμοποίησή του. Ήδη ο ΟΑΚ Α.Ε. έχει απευθύνει σχετικά αιτήματα προς τον μελετητή του έργου (επισυνάπτονται – αρ. πρωτ. 11062/14-08-2024 και 10691/13-08-2025) ώστε να τροποποιηθεί η μελέτη.

Επισημαίνουμε τα εξής:

• Σύμφωνα με το ΦΕΚ 253τ.ΑΑΠ/21-12-2015, ο ΒΟΑΚ έχει χαρακτηριστεί ως αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ η ισχύς των διατάξεων του ΚΟΚ για τους αυτοκινητόδρομους εφαρμόζεται μόνο στα τμήματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου και έχουν παραδοθεί σε χρήση. Το υπό εξέταση τμήμα δεν διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, δεν απαιτείται αποχαρακτηρισμός του ως αυτοκινητόδρομος, καθώς εν τοις πράγμασι δεν είναι και σύμφωνα με το ΦΕΚ 253τ.ΑΑΠ/21-12-2015.

• Η τροποποίηση της μελέτης ώστε να προβλεφθεί μόνιμος κυκλικός κόμβος είναι νομικά εφικτή, σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ. 2 του Ν.4412/2016, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και για λόγους οδικής ασφάλειας.

• Αντίστοιχες περιπτώσεις στον ΒΟΑΚ έχουν υπάρξει στο παρελθόν: ο κυκλικός κόμβος Μοχού–Σταλίδας (2012) καθώς και ο κόμβος Αγίας Βαρβάρας στον κάθετο άξονα Αγία Βαρβάρα–Μοίρες, που ξεκίνησαν ως εργοταξιακοί κόμβοι και στη συνέχεια εγκρίθηκαν ως μόνιμοι, επειδή αποδείχθηκαν λειτουργικοί και ασφαλέστεροι.

• Η προτεινόμενη τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Προϊσταμένη Αρχή όσο και από τη Διαχειριστική Αρχή του τομεακού ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), λόγω της συγχρηματοδότησης του έργου.

• Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό ότι το υπό εξέταση οδικό τμήμα πρόκειται να αντικατασταθεί με την υλοποίηση του νέου ΒΟΑΚ και να ανακαταταχθεί σε Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούμε εκ πρώτης τη σύμφωνη γνώμη σας και εν συνεχεία την πολύτιμη συνδρομή σας για την δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε με τη αναγκαία σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του τομεακού ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της μελέτης και της σχετικής ΑΕΠΟ, προκειμένου να κατασκευαστεί μόνιμος κυκλικός κόμβος στην Επισκοπή, προς όφελος της οδικής ασφάλειας και της καλύτερης εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε:

1. Το υπ’ αριθμ. 11062/14-08-2024 αίτημα του ΟΑΚ Α.Ε. προς τον μελετητή του έργου.

2. Το υπ’ αριθμ. 10691/13-08-2025 αίτημα του ΟΑΚ Α.Ε. προς τον μελετητή του έργου.

3. Τεχνικό σημείωμα του Πολιτικού Μηχανικού – Συγκοινωνιολόγου κου Θανάση Τσιάνου, με αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση των αιτημάτων μας.

4. Ενδεικτικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

5. Το ΦΕΚ 253τ.ΑΑΠ/21-12-2015 περί χαρακτηρισμού αυτοκινητοδρόμων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σας».