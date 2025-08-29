Σοκαρισμένος 63χρονος στα Ανώγεια – Γάζωσαν το σπίτι του με τέσσερις σφαίρες

Σοκ στα Ανώγεια όταν ένας 63χρονος επέστρεψε από διακοπές και βρήκε το σπίτι του γαζωμένο με τέσσερις σφαίρες. Δύο σφαίρες τρύπησαν τη μπαλκονόπορτα και μπήκαν στο σαλόνι, προκαλώντας ζημιές. Η Αστυνομία ερευνά το περιστατικό, ενώ ο ιδιοκτήτης κάνει έκκληση στους γονείς να κρατούν τα όπλα μακριά από ανήλικους.
Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ένας 63χρονος κάτοικος Ανωγείων όταν, επιστρέφοντας χθες από διακοπές μαζί με τη σύζυγό του, διαπίστωσε ότι το σπίτι του είχε δεχθεί τέσσερις σφαίρες. Οι δύο από αυτές διαπέρασαν το εσωτερικό της οικίας, προκαλώντας ζημιές σε καλοριφέρ και έπιπλα.
Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού, ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε τα δύο παιδιά τους –φοιτητές και οι δύο– βρίσκονταν στο σπίτι.
Ο 63χρονος κατήγγειλε το περιστατικό τόσο στην τοπική ηλεκτρονική εφημερίδα «ΑΝΩΓΗ» όσο και στην Αστυνομία, η οποία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία διερεύνησης. Όπως διαπιστώθηκε, δύο σφαίρες τρύπησαν τη μπαλκονόπορτα και κατέληξαν στο σαλόνι – η μία καρφώθηκε στο καλοριφέρ και η άλλη σε καρέκλα -, ενώ μια τρίτη χτύπησε τον σοβά πάνω από την πόρτα και η τέταρτη έναν τοίχο στον δεύτερο όροφο. Το σπίτι βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο των Ανωγείων.
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν το σενάριο των άσκοπων πυροβολισμών. Στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο της Ασφάλειας και η Σήμανση για περαιτέρω έρευνα.
Σε δήλωσή του στην «ΑΝΩΓΗ», ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «Δεν έχω προσωπικές διαφορές με κανέναν για να στραφεί κάποιος εναντίον μου. Πιστεύω πως πρόκειται για ανήλικους που πυροβολούσαν από διερχόμενο όχημα και, πιθανόν λόγω κακού χειρισμού, οι σφαίρες έφυγαν ανεξέλεγκτα προς το σπίτι μου. Ευτυχώς, έλειπαν όλοι – αν ήμασταν μέσα, θα κινδύνευε η ζωή μας».
Ο ίδιος απευθύνει έκκληση στους γονείς να αποτρέπουν τους ανήλικους από το να χειρίζονται όπλα:«Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια, ειδικά όταν τα κρατούν παιδιά που δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιούν, ακόμη περισσότερο όταν οδηγούν ή έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Ελπίζω να μη θρηνήσουμε θύματα στο μέλλον».
neakriti.gr