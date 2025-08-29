ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συμβάσεις υπέγραψαν 48 εργαζόμενοι για τις Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τους 48 εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών, οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, καλωσόρισε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας. Στον χαιρετισμό του τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Δημοτική Αρχή αισθάνονται ιδιαίτερα περήφανοι για το ουσιαστικό έργο που επιτελείται στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου.

Έργο που, όπως υπογράμμισε, αναγνωρίζεται καθημερινά από τους δημότες και τους ωφελούμενους, χάρη στην αφοσίωση, την προσπάθεια και την προσφορά των εργαζομένων.
Συνολικά, 48 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων υπέγραψαν συμβάσεις για τη στελέχωση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ και του Κοινωνικού Μαγειρείου.

Κατά την υπογραφή των συμβάσεων παρόντες ήταν οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Φασουλάκης, Μαρίνα Βογιατζή και Βαγγέλης Παρασύρης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Σεληνιωτάκης, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδείας. Μαρία Κρητσωτάκη, και οι προϊστάμενες των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας Μαρία Τρούλη και Μαρία Τερζίδου αντίστοιχα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
