Xανιά:Προσωρινή διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μυλωνιανών, το πρωί του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία στην ομαλή ροή νερού ύδρευσης και άρδευσης.

Οι περιοχές που πιθανόν να επηρεαστούν, άμεσα ή έμμεσα, από τη διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου είναι οι εξής:
• Νέα Κυδωνία
• Βαρύπετρο
• Βαμβακόπουλο
• Θέρισο
• Μουρνιές
• Νεροκούρου
• Τσικαλαριά
• Ακρωτήρι
Ο Ο.Α.Κ. θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής υδροδότησης.

Ηράκλειο:Συμβάσεις υπέγραψαν 48 εργαζόμενοι για τις Κοινωνικές...

0
Τους 48 εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών, οι οποίοι υπέγραψαν...

Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι του Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο...

0
Με την «Γιορτή του Ξυνόχοντρου» στον Ανδριανό, την έκθεση...

Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι του Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 30 Αυγούστου – Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2025
Ηράκλειο:Συμβάσεις υπέγραψαν 48 εργαζόμενοι για τις Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Μαλεβιζίου
