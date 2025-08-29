Xανιά:Προσωρινή διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στο αντλιοστάσιο Μυλωνιανών

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ στο κεντρικό αντλιοστάσιο Μυλωνιανών, το πρωί του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία στην ομαλή ροή νερού ύδρευσης και άρδευσης.

Οι περιοχές που πιθανόν να επηρεαστούν, άμεσα ή έμμεσα, από τη διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου είναι οι εξής:

• Νέα Κυδωνία

• Βαρύπετρο

• Βαμβακόπουλο

• Θέρισο

• Μουρνιές

• Νεροκούρου

• Τσικαλαριά

• Ακρωτήρι

Ο Ο.Α.Κ. θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του ζητήματος και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής υδροδότησης.