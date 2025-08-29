Συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με αντιπροσωπεία του σωματείου «Ρυθμική Αύρα Ρεθύμνου»

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του αντιπροσωπεία του αθλητικού σωματείου «Ρυθμική Αύρα Ρεθύμνου» και συγκεκριμένα την Πρόεδρο κ. Ασπασία Μαύρη και την Προπονήτρια κ. Βασιλική Κισανδράκη.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Νίκος Προβιάς.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος συζήτησαν εκτενώς με τις εκπροσώπους του σωματείου τα ζητήματα που ετέθησαν από την πλευρά τους, στο πλαίσιο μιας γόνιμης και εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, η οποία αφορούσε τόσο τον αγωνιστικό, όσο και τον μαζικό αθλητισμό σε όλο το εύρος του Δήμου Ρεθύμνης.

Ζητήματα όπως η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων και ο προγραμματισμός κατασκευής νέων, αποτέλεσε σημαντικό μέρος του διαλόγου καθώς η «οικογένεια» της ρυθμικής γυμναστικής ολοένα και αυξάνει τα μέλη της και αντίστοιχα διευρύνονται και οι ανάγκες της για κατάλληλες υποδομές άθλησης.

Ο κ. Δήμαρχος τόνισε προς τις εκπροσώπους του σωματείου, ότι η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει θετικά τις αγωνίες και τα αιτήματα τους, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια για την επίτευξη των κατά το δυνατό καλύτερων και αποτελεσματικών λύσεων ως προς τις ανάγκες του αθλητικού κόσμου του δήμου μας.

Μάλιστα, σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.