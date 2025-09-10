ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο

15 Σεπτεμβρίου 2025, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

Το μουσικό σύνολο Ιδιόρρυθμο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του Αντώνη Λεοντίδη, παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά με πρόγραμμα αφιερωμένο στις ιστορικές ηχογραφήσεις της κρητικής μουσικής των αρχών του 20ού αιώνα.

Από τους πρόποδες του Ψηλορείτη, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται το σύνολο στο πλαίσιο της ΑΜΚΕ Παραστατικές Τέχνες «Συν», το Ιδιόρρυθμο αντλεί έμπνευση από το μουσικό παρελθόν της Κρήτης και δημιουργεί μια σύγχρονη ερμηνεία του ήχου των παλιών ηχογραφήσεων προσαρμοσμένη σε ένα μουσικό σύνολο 25 επαγγελματιών και ερασιτεχνών μουσικών.

Μέσα από τη μελέτη, διασκευή, ενορχήστρωση και επανεκτέλεση ηχογραφήσεων των αρχών του 20ου αιώνα, μας θέτει το ερώτημα: Μπορεί αυτό το υλικό να συνεχίσει να συγκινεί και να λειτουργεί ως τέχνη σήμερα;

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 – Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο
21:00 | Πλατεία Αγγελιανών

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελιανών

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των...

0
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των...

0
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει για τα κοιτάσματα σε Κρήτη και Πελοπόννησο
Επόμενο άρθρο
51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Λυκείων στο πρόγραμμα EPAS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους Αποστόλους.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

«Πράξη πολέμου»: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones, διεθνής ανησυχία για κλιμάκωση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οργή μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST