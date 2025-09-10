Ρέθυμνο:Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά

Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο

15 Σεπτεμβρίου 2025, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

Το μουσικό σύνολο Ιδιόρρυθμο, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και επιμέλεια του Αντώνη Λεοντίδη, παρουσιάζει μια μοναδική συναυλία τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά με πρόγραμμα αφιερωμένο στις ιστορικές ηχογραφήσεις της κρητικής μουσικής των αρχών του 20ού αιώνα.

Από τους πρόποδες του Ψηλορείτη, στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται το σύνολο στο πλαίσιο της ΑΜΚΕ Παραστατικές Τέχνες «Συν», το Ιδιόρρυθμο αντλεί έμπνευση από το μουσικό παρελθόν της Κρήτης και δημιουργεί μια σύγχρονη ερμηνεία του ήχου των παλιών ηχογραφήσεων προσαρμοσμένη σε ένα μουσικό σύνολο 25 επαγγελματιών και ερασιτεχνών μουσικών.

Μέσα από τη μελέτη, διασκευή, ενορχήστρωση και επανεκτέλεση ηχογραφήσεων των αρχών του 20ου αιώνα, μας θέτει το ερώτημα: Μπορεί αυτό το υλικό να συνεχίσει να συγκινεί και να λειτουργεί ως τέχνη σήμερα;

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 – Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο

21:00 | Πλατεία Αγγελιανών

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγελιανών